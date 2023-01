Babenhäuser »Gassefastnacht« neu organisiert

Fasching: Umzug auf alternativer Route bereits am Samstag, 18. Februar - Partyzone vom Hanauer Tor bis zum historischen Marktplatz

Babenhausen 17.01.2023 - 15:44 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bawwehaiser Straßenfastnacht wie in alten Zeiten? Der 68. Fastnachtsumzug wird erstmals samstags veranstaltet und wegen einer Baustelle auf ungewohnter Strecke durch die Innenstadt führen.

Der Grund: Wegen einer Dauerbaustelle auf der Umgehungsstraße (Bouxwiller Straße) von Hessen Mobil wird der Kfz-Verkehr durch die Innenstadt umgeleitet. Das ist eine Hürde für den Fastnachtsumzug, den das Gremium der Babenhäuser Vereine seit über sechs Jahrzehnten ausrichtet - aber keine, die sich nicht ausräumen ließe.

Aus der Narren-Not wurde ein Gesamtpaket geschnürt: Erstmals soll der Bawwehäuser Fastnachtsumzug nicht am Fastnachtsdienstag, sondern bereits am Samstag, nämlich am 18. Februar, um 14.11 Uhr angepfiffen werden. Eine alternative Route durch die Innenstadt wurde gefunden, Details mit dem Ordnungsamt abgeklopft, das gaben die Aktiven der AG Fastnacht am Montag bekannt. Die Arbeitsgruppe umfasst neben den karnevaltreibenden Vereinen und dem Gremium auch die städtische Stabsstelle Jugend, Sport & Kultur, die kräftig unterstützt.

Im Anschluss an den Umzug, der mit rund 40 Zugnummern und über 600 Teilnehmern durchaus an Vor-Coronazeiten anknüpft, ist »Gassefastnacht« in der Fahrstraße (Bummelgasse) angesagt. Die Partyzone erstreckt sich vom Hanauer Tor über die Bummelgasse zum historischen Marktplatz. »Mit dabei sind der Rote Hahn und Antje´s Pfannkuchenhaus«, kündigte Michael Spiehl, Leiter der Stabsstelle an. Neben den Gastronomen, die auf dem Straßenpflaster Speis' und Trank anbieten, sind der TSV Harreshausen mit einem Stand auf dem Marktplatz, die Feuerwehr, die SPD und weitere Gewerbetreibende im Gespräch.

Das Doppel-Event will finanziell gestemmt sein. Rund 10.000 Euro muss das Vereinsgremium in der Regel für den Umzug aufbieten. Die Stadt übernehme diesmal die Straßenreinigung und auch die Nachreinigung am Sonntag, das hilft etwas, so der Vorsitzende Helmut Fendt.

Über den örtlichen Einzelhandel und die Fastnachtsvereine, die in der Kernstadt und mehreren Stadtteilen ihre Sitzungen veranstalten, bringt Fendt jetzt die Fastnachtsplaketten in den Vorverkauf. Das stellt neben dem Sponsoring durch lokale Unternehmen die einzige Einnahmequelle für das Vereinsgremium dar, das die wirtschaftliche Verantwortung trägt. Für 2,50 Euro im Vorverkauf und 3 Euro am Veranstaltungstag gibt es die Zugplakette für den 68. Fastnachtsumzug. Käufer erhalten im Gegenzug ein Freigetränk auf der Narrenmeile. Um 22 Uhr ist der Zapfenstreich für die Gassefastnacht angekündigt.

urs