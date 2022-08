Babenhäuser Altstadtfest ohne Volkslauf

Großveranstaltung: Comeback am 10. und 11. September - Organisatoren »haben richtig Schwierigkeiten« - Es mangelt an Helfern

Babenhausen 24.08.2022 - 16:13 Uhr 2 Min.

Unter anderem fällt mit dem »Bawwehaiser Altstadtfestlauf« des Turnvereins das sportliche Highlight des Wochenendes weg (siehe »Hintergrund«). Auch insgesamt gestalten sich die Vorbereitung, Organisation und Kalkulation der Sause komplizierter denn je.

»Keiner will mehr was schaffen«, sagt Fendt in jenem Klartext, den man vom professionellen Schausteller (betreibt mit seiner Frau die Vergnügungsbetriebe Angelika Fendt) und in Babenhausen vielfach ehrenamtlich engagierten Event-Kümmerer gewohnt ist.

Zunächst aber die Klärung einer Formalie: Das Babenhäuser Vereinsgremium bewirbt derzeit die 43. Auflage des Altstadtfests. 2019 fand allerdings die 40. statt, ehe die Veranstaltung 2020 und 2021 der Viruslage zum Opfer viel. Faktisch handelt es sich dieses Jahr also erst ums 41. Altstadtfest, »wir haben aber einfach weitergezählt«, erläutert Fendt.

Die Basis für zwei ausgelassene Tage in der Babenhäuser Altstadt samt seiner Bummelgass' scheint für die Rückkehr nach dreijähriger Wartezeit durchaus gelegt. Das Gremium verspricht an beiden Tagen ein buntes Künstler-, Familien- und Kinderprogramm, eine Händlermeile in der Schlossgasse und Livemusik. Für Letztere sorgen der Turnverein, die Rot-Weiß-Handballer und der örtliche Eintracht-Fanclub.

Am Samstag, 10. September, um 12 Uhr wird das Fest am Weinstand der SG Rot-Weiß im Hof des Evangelischen Gemeindehauses (Fahrstraße 43) offiziell eröffnet. Der Sonntag, 11. September, steht ab 13 Uhr besonders im Zeichen verkaufsoffener Geschäfte. Diese zögen ebenso mit wie die Gastronomen im Zentrum, lobt Fendt. Dann aber kommt er um weitere kritische Töne nicht umhin.

Denn neben TV und Rot-Weiß sowie dem (nicht im Gremium organisierten) EFC seien unter den Ortsvereinen diesmal nur noch der Tennisclub, der Gesangverein Eintracht und die Freiwillige Feuerwehr involviert. Selbst der Carnevalverein müsse passen, womit sich nur knapp die Hälfte der im Gremium organisierten Vereine beim Altstadtfest 2022 einbringe. »Alle wollen feiern, aber keiner will mehr was dafür tun«, stellt Fendt fest und betont, dass er »eigentlich Berufsoptimist« sei. Doch komme man augenscheinlich jenem Punkt nahe, an dem das Altstadtfest grundsätzlich auf dem Spiel stehe.

Der Mangel an Helfern betreffe im Übrigen nicht nur die Vereine, in denen unentgeltlich angepackt wird. Auch dort, wo Geld fließt, sei Personal knapp und durch die Entwicklungen beider Vorjahre noch knapper geworden, weiß der bestens vernetzte Gremiumschef: »Auch bei den Händlern, die immer in der Schlossgasse stehen, haben wir einige Absagen kassiert. Da fehlen ebenfalls die Leute.«

Im eigenen Schaustellerbetrieb spüre er das gleichsam: »Wir waren gerade auf der Kerb in Klein-Auheim und mussten aus Personalmangel auf ein Karussell verzichten.« Deshalb sei man »total überlastet, es geht gerade viel kaputt«. Bald werde man wohl kaum noch jemanden finden, der Bier ausschenken wolle. Auch unter diesen Vorzeichen gibt sich das Babenhäuser Altstadtfest am zweiten September-Wochenende ein Stelldichein.

Hitergrund: Kein Lauf, aber »Hexenkessel-Party« Es wäre ein kleines Jubiläum geworden: Bis einschließlich 2019 führte der Turnverein Babenhausen neunmal seinen »Bawwehaiser Altstadtfestlauf« durch, mit unterschiedlich langen Volkslauf-Strecken für Erwachsene (Läufer und Walker) als auch Kinder und Jugendliche. Inzwischen hat sich Verein entgegen früherer Pläne entschlossen, nach den ausgefallenen Läufen 2020 und 2021 auch in diesem Jahr auf den zehnten Altstadtfestlauf zu verzichten. »Da die Umgehungsstraße in Teilen gesperrt ist und der ganze Durchgangsverkehr durch die Stadt geht, können keine Straßen zusätzlich für den Lauf gesperrt werden«, teilt Vorsitzende Ute Teuchner mit. Dennoch zählt der TVB als größter Verein der Stadt und wichtiges Mitglied im Gremium der Babenhäuser Vereine einmal mehr zu den tragenden Säulen Altstadtfests: Auf dem Marktplatz steigt nach den zwei Jahren Zwangspause nun wieder die große »Hexenkessel-Party«, bei der Livemusik, Cocktails, Hackbraten und ein »Grill & Chill« im Mittelpunkt stehen und natürlich auch mehrere TVB-Gruppen, die sich auf der Bühne präsentieren. Am Samstag, 10. September, ab 21 Uhr soll die Band Groundtown, die schon mit Adel Tawil zusammengespielt hat, den Platz in den versprochenen »Hexenkessel« verwandeln. jed