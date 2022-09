Babenhäuser Altstadtfest: Feiern wie früher

Trotzdem: Einige Sorgen bei Schaustellern und Gewerbe

Babenhausen 11.09.2022

Gute Stimmung beim Altstadtfest in Babenhausen.

Trotz gewittriger Regengüsse war die zweitägige Veranstaltung hervorragend gebucht. Es zog die Menschen hinaus in die Gassen und Plätze ihrer Altstadt, wo Händler, Schausteller, Vereine und Gewerbetreibende einen attraktiven Mix aus buntem Familienfest, Gewerbemeile und Partyzone boten. Eitel Sonnenschein vermisste man indes nicht nur beim Wetter: Pandemie, Inflation, Energiekrise und der Krieg in Europa sind nicht spurlos an dem lokalen Großereignis vorbeigezogen. Das Gremium der Babenhäuser Vereine musste die Standgebühren für die Teilnehmer leicht anheben - die hatten Personalsorgen. Mehrere Vereine und Händler waren nicht mehr dabei. Und weil Fritierfett, Kartoffeln, Strom und Co. massiv teurer wurden, musste das auf die Festpreise umgelegt werden.Gefeiert wurde dennoch wie in alten Zeiten: Ob im Hexenkessel des Turnvereins auf dem Marktplatz oder beim Nachbeben der Rot-Weiß-Handballer. Beim Flanieren durch die traditionelle Traktoren-Oldtimer-Ausstellung, dem Besuch der Stadtmühle oder beim Toben auf der Feuerwehrhüpfburg. Auch Helmut Fendt, Vorsitzender des Vereinsgremiums, hat Personalsorgen in seinem Schaustellerbetrieb - steckt indes nicht auf. Nachdem der Energie-Sparkurs des Landes Hessen für Weihnachtsmärkte wohl Ausnahmen zulässt, geht es jetzt in die Planung. Nach der langen Coronadurststrecke zieht es die Menschen hinaus. "Unser Altstadtfest ist das Schönste im ganzen Landkreis", so Feuerwehrmann Kevin Altwasser, der mit Freundin durch den Festbetrieb flanierte.

Ursula Friedrich