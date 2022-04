Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auto prallt gegen Baum - Beifahrerin stirbt

Fahrer schwer verletzt

Edermünde/Kassel 16.04.2022 - 12:10 Uhr < 1 Min.

Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Der Wagen war demnach am frühen Samstagmorgen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die 25-Jährige sei trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle gestorben. Ein Experte wurde eingeschaltet, um den Unfall zu untersuchen.

dpa