Ausstellung in Seligenstadt: Winnetou - das sind die 1960er-Jahre

Debatte: Joachim Giel hat in Seligenstadt eine Ausstellung über die Karl-May-Filme organisiert - Bis Sonntag zu sehen

Seligenstadt 02.09.2022 - 15:49 Uhr 3 Min.

Joachim Giel zeigt Privatfotos von den Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Rechts die Jacke, die Mario Girotti im Fim "Winnetou 2" trug, links das Kleid seiner Filmschwester. Originalrequisiten aus den Karl-May-Filmen. Ein Original-Winnetou-Kostüm, das Pierre Price in drei Filmen trug. Das Buch des Anstoßes. Das vom Ravensburger Verlag zurückgeogene Kinderbuch. Joachim Giel, Organisatior der Winnetou-Ausstellung Winnetou auf Japanisch.Plakate aus aller Welt sind inder Ausstellung zu sehen. Noch mit Filmblut: Joachim Giel zeigt eine Jacke, die Mario Girotti, der sich später Terence Hill nannte, im Film "Winnetou 2" trug. Dahinter weitere Originalkosüme aus dem Film "Unter Geiern".

In der Ausstellung ist zwar auch das Kinderbuch zu sehen, das der Ravensburger Verlag jetzt aufgrund der Ethnologie-Debatte um Indianer zurückgezogen hat. Vor allem aber feiert sie die Filme der 1960er-Jahre. So sind zahlreiche Originalkostüme und Requisiten aus den Filmen zu sehen, aber auch nachgemachte Waffen.

Hinzu kommen Plakate aus aller Welt sowie Blicke hinter die Kulissen wie etwa das Originaldrehbuch von "Der Schatz im Silbersee", Aufnahmepläne und Fotos der Dreharbeiten. In einem eigenen Raum werden die Drehorte auf einer Karte gezeigt. Die Devotionalien rund um die Winnetou-Filme, etwa Bravo-Hefte, Winnetou-Postkarten oder Indianerfiguren, runden die Ausstellung ab. Alles wurde von privaten Sammlern zur Verfügung gestellt.

Organisator Joachim Giel hat den Winnetou-Filmen seinen späteren Beruf zu verdanken. Sein erster Film im Kino war "Der Schatz in Silbersee", und danach stand sein Wunsch fest, solche Filme zu machen. Filme hat er zwar nie gemacht, dafür wurde er aber Kameramann beim ZDF und verbrachte hier einige Jahre im Ausland, unter anderem in Südafrika und Mexiko. Als er etwa 40 Jahre alt war, hörte er von den Karl-May-Freunden, einem lockeren Zusammenschluss von Fans der alten Filme. Seitdem ist er dort aktiv und hat auch schon Treffen arrangiert.

Eine Debatte jetzt wegen des aktuellen Kinderfilms über Winnetou zu führen, hält Giel für übertrieben. "Ich habe weder den neuen Winnetou-Film gesehen noch das Buch gelesen", sagt er. Einen neuen Winnetou-Film zu machen, also auch die RTL-Winnetou-Filme, das funktioniere nicht mehr. "Winnetou ist in Deutschland Pierre Price." Man werde immer das Bild der 1960er-Jahre von ihm als Winnetou im Kopf haben. Heute etwas rauszubringen, wo Winnetou vorkommt, könne seiner Ansicht nach nicht erfolgreich sein.

Die Produzenten würden nur versuchen, mit so einem Namen Kasse zu machen, was aber nicht mehr gelingen könne. "Wenn sie es machen, wir, die Hardcore-60er-Jahre-Fans, sind nicht dagegen. Wir leben hier in einem freien Land." Man schaue es sich auch an, aber begeistert sei man nicht davon. Eine Ausnahme aber gibt es: "Der Schuh des Manitu" wird von den Karl-May-Freunden geliebt, auch wenn Pierre Price den Film nicht leiden konnte. Giel: "Hervorragend, was Bully Herbig da gemacht hat."

Kann er sich vorstellen, dass die Apachen von ihrer Darstellung in den Karl-May-Büchern und Filmen beleidigt sein könnten? Giel war selber bei den Apachen, hat als Kameramann an einem Film "Die Legende Winnetou" mit gedreht. Dafür musste ein Gesprächspartner, der Kunstlehrer und Schamane war, die englischsprachige Ausgabe eines Winnetou-Romans lesen und wurde danach gefragt, was er davon und von dem Bild der Apachen darin halte. Gestört hat ihn nur eines: Im Buch stehe, dass Winnetou ein Christ sei. "Also das, so hat er gesagt, war das einzige, worin Karl May falsch lag". Ein Apache wäre nie zum christliche Glauben übergetreten. Giel: "Alles andere fand er gut."

Ausstellung "Winnetou und Old Shatterhand in Seligenstadt" im Fastnachtsmuseum in der Glaabs-Brauerei, Frankfurter Straße 9. Zu sehen noch Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, 14 bis 18 Uhr sowie am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 11. September, 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

Josef Pömmerl

"Für mich ist Winnetou etwas Edles" Was halten Sie von der momentanen Winnetou-Diskussion? Also das ist sehr gefährlich. Für mich ist das ein Eingriff in die Pressefreiheit. Da kommen ein paar Leute, die bestimmen, was andere schreiben. Wenn Winnetou eine echte lebende Figur wäre, hätte er eigentlich den Friedensnobelpreis verdient, so wie er für die Verständigung zwischen Weißen und Roten eingetreten ist, gegen Gewalt und alles. Winnetou verkörpert für mich etwas Edles. Aber was da durch ein Paar Leute gemacht wird - einen Shitstorm erzeugen, dass ein Verlag das zurückzieht ? Haben Sie in der Ausstellung auf diese Diskussion reagiert? Nein. Ich merke nur, dass Besucher mich jetzt fragen: Was haltet ihr denn davon? Und dann sagen wir, das ist bei uns überhaupt kein Thema. Wir kriegen es von den Leuten mit, dass sie alle so denken, wie ich das gerade gesagt habe. Also sie finden es unmöglich, dass ein Verlag aufgrund von ein paar Leuten ein Buch zurückzieht. Was bedeutet Winnetou für Sie persönlich? Also für mich persönlich bedeutet Winnetou die schönen Filme, besonders "Der Schatz im Silbersee" und Winnetou 1". Dabei geht es nicht um die Figur, sondern darum, dass ich von der Landschaft, von den Farben, von den Kostümen und natürlich auch von der Musik so ergriffen bin. Dieses Erlebnis, sobald die Musik angeht und wir sehen die Landschaft, die Farben ? Dann macht's Klick, und auf einmal sind wir 60 Jahre jünger. Wir wissen ja, wie jeder Film aus geht, aber wir wollen einfach das Gefühl wiederholen: Anderthalb Stunden im Kino sitzen und Kind sein.

Hintergrund: Filme zur Ausstellung Im Rahmen der Ausstellung "Winnetou und Old Shatterhand in Seligenstadt" werden auch zwei Filme im Turmpalast-Kino in Seligenstadt gezeigt. Anwesend sind Mitglieder der Karl-May-Filmcrew. So Eberhard Junkersdorf, der damalige Aufnahmeleiter, und Joachim Gitt, der als Kameraassistent mitgewirkt hat. Wobei der erste Film wenig mit Winnetou zu tun hat. Gezeigt wird am Samstag, 3. September, um 13 Uhr das Musical "Linie 1" von 1988. Denn Junkersdorf wurde später einer der bekanntesten Filmproduzenten Deutschlands, der etwa "Die Blechtrommel" und "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" produziert hat, aber auch "Linie 1". In Seligenstadt wird die restaurierte Fassung in 4K-Auflösung Premiere haben. Eingeladen ist auch die Seligenstädterin Brigitte Westkemper, die als Tänzerin in dem Film mitwirkte. Als zweiten Film gibt es am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr "Winnetou 3" zu sehen. Im Anschluss an die Filme wird die Kulturjournalistin Jutta Szostak die Beteiligten interviewen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für beide Filme gibt es aktuell noch genügend Karten.