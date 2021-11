Ausgeglichener Haushalt im Main-Kinzig-Kreis trotz Pandemie

Finanzen: Landrat Thorsten Stolz legt dem Kreistag Entwurf für 2022 vor - Investitionen in die Digitalisierung

Um den ausgeglichenen Haushaltsplan zu erreichen, sei auf der Aufwandsseite ein Gesamtpaket von 28 Millionen Euro geschnürt worden. Dennoch soll die Kreisumlage, also die Abgabe der Kommunen an den Main-Kinzig-Kreis, nach der Senkung vom 2,5 Prozentpunkte im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 nun wieder um zwei Punkte angehoben werden. Entsprechende Anpassungen in den Städten und Gemeinden wären somit zu erwarten, was wiederum eine Anhebung von Steuern und Gebühren bedeuten würde. Der Hebesatz für die Schulumlage, die ebenfalls von den Kommunen abgeführt wird, soll unverändert bleiben.

Verschiedene Investitionen geplant

Bei den Investitionen liegt ein Schwerpunkt weiterhin auf den Schulen, verteilt auf die nächsten fünf Jahre sind 133 Millionen Euro eingeplant. Neben Neubauten und Erweiterungen soll dieses Geld für Sanierungen, Digitalisierung und die Erweiterung des Ganztagsangebots verwendet werden. Ebenfalls auf fünf Jahre ist der Anschluss von Privatgebäuden an das Glasfasernetz angesetzt, laut Stolz das größte Infrastrukturprojekt in Eigenverantwortung, das es je im Kreis gegeben hat. Für die Kosten in Höhe von circa 232 Millionen gibt es Zuschüsse von Bund und Land, jährlich neun Millionen Euro muss der Kreis dennoch selbst beisteuern. Um die Digitalisierung auch in der Verwaltung zu beschleunigen, soll ab Januar 2022 zudem ein eigenständiges Amt für Digitalisierung, IT und E-Government geschaffen werden.

Weiterhin Schwung braucht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Seit 2016 wurden von den Fördermitteln des Kreises vergleichsweise geringe 3,3 Millionen Euro für elf kommunale Projekte abgerufen. Laut Stolz sind damit 146 Wohnungen entstanden, für weitere 133 Wohnungen würden Anmeldungen vorliegen. Reservierte Finanzmittel hierfür: 3,7 Millionen Euro. ?Das sei insgesamt ein guter Anfang?, ist Stolz überzeugt. Weiterer Schwung soll in diesem Bereich durch eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft kommen.

Die Schulden im Blick

Der Schuldenberg des Kreises ist in den vergangenen Jahren geschrumpft, aber immer noch stattlich: Aktuell liegt die Gesamtverschuldung bei 281 Millionen Euro, 371 Millionen Euro weniger als 2012. ?"Diese positive Entwicklung aus den zurückliegenden Jahren versetzt uns jetzt in die Lage, in die Zukunft zu investieren, weil wir uns durch einen starken Abbau der Verschuldung die Luft dafür verschafft haben"?, so Stolz. Einen Großteil der Schulden konnte der Kreis allerdings zwischen 2012 und 2017 unter dem sogenannten ?Kommunalen Schutzschirm?, einem Entschuldungsfonds des Landes Hessen, abdrücken und musste als Gegenleistung ausgeglichene Haushalte vorlegen.

Im Haushaltsentwurf für 2022, in dem Erträge von 701,5 Millionen Euro eingeplant wurden, sind Investitionen von 54,5 Millionen Euro vorgesehen, daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von circa 40 Millionen Euro. Abzüglich der jährlichen Tilgungsleistung bleibt eine geplante Nettoneuverschuldung von 25,3 Millionen Euro. Der Haushalt 2022 soll am 17. Dezember im Kreistag abschließend beraten und beschlossen werden.

