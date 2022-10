Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aus für Hundewiese in Freigericht

Freizeit: Mehrheit stimmt gegen Rohrwiese

Freigericht 03.10.2022 - 09:53 Uhr < 1 Min.

Vergeblich hatte Fraktionsvorsitzender Florian Altmann zuvor versucht, die Mehrheit aus SPD und UWG für die Ausweisung der sogenannten Rohrwiese unweit der Freigerichthalle als öffentlichen Hundespielplatz zu gewinnen. Rund 2000 Quadratmeter sollte das mit einem Weidezaun eingefriedete, durch einen neu anzulegenden Weg in Richtung Festplatz erschlossene Gelände nach den Vorstellungen der Union umfassen. Die Kosten hatte das Bauamt mit einmalig rund 17.000 Euro, dann jährlich 2000 Euro für Unterhaltung und Pflege beziffert.

Damit nahm sich das Vorhaben, das laut Altmann den Freigerichter Hundebesitzern und ihren Vierbeinern vor allem während der Brut- und Setzzeit Bewegungsfreiheit und Erholung vom Leinenzwang verschaffen sollte, deutlich bescheidener aus als die ersten Pläne im Herbst 2019. Seinerzeit war von einem bis zu 270.000 Euro teuren Hundepark die Rede, später dann von einem 5000 Quadratmeter großen Brachgelände am ehemaligen Funkfeuer hinter dem Gewerbegebiet Birkenhain (wir berichteten).

Die Rohrwiese hatte die CDU diesen Sommer ins Spiel gebracht. Bis dahin hatte sich das Thema laut Waldemar Gogel, Sprecher der Fraktion Gemeinsam für Freigericht (GfF), bereits in mehr als 30 Gremiensitzungen erschöpft. Ihre Ablehnung hätten die Mehrheitsfraktionen also deutlich früher kundtun und damit viel Aufwand sparen können, kritisierte Gogel. SPD und UWG äußerten sich in der Sitzung nicht, votierten aber mit 14 Nein-Stimmen gegen 13 Befürworter. Außerdem gab es drei Stimmenthaltungen.

kko