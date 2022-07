Aus für geplantes Ärztehaus in Schaafheim

Medizinische Versorgung: Investoren-Ehepaar zieht zurück - Zeitverzug im Verfahren führt zu Fördermittel-Verlust - Ärzte suchen Alternative

Schaafheim 29.07.2022 - 12:34 Uhr 2 Min.

Auf seinem 2500 Quadratmeter großen Grundstück in Schaafheim wollte das Investoren-Ehepaar Rupprecht ein Ärztehaus mit Seniorenwohnungen bauen. Doch nun ziehen sie ihr Projekt wegen ausufernder Baukosten und fehlender Fördermittel zurück.

»Wir werden das Objekt nicht bauen«, sagte Steffen Rupprecht nun unserem Medienhaus und nennt mehrere Gründe, die sich zu der Entscheidung verdichteten, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. »Ein wesentlicher Grund ist der Zeitverzug, der durch die Bearbeitung der zahlreichen Einwände entstanden war. Wir mussten ohnehin mehrere Gutachten zu Verkehr und Schallschutz erstellen lassen. Zudem mussten rund 30 Eingaben zu unserem Bauvorhaben bearbeitet werden. Dadurch haben wir drei Monate verloren«, so Rupprecht.

Eigentlich ist das Verfahren nicht ungewöhnlich. Doch seit einigen Monaten ist vieles in Bewegung geraten. Unter anderem die Zinsmärkte. Hier gebe es inzwischen eine so starke Dynamik, dass eine Kalkulation, die vor einem halben Jahr erstellt wurde, bereits hinfällig sei. Hinzu kam, dass just in den entscheidenden Monaten die KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen vom Bundes-Wirtschaftsministerium kurzfristig eingestellt wurde.

»Ende April gab es noch einmal die Chance, Fördermittel abzurufen. Da bestand aber noch kein Baurecht, weshalb wir nur zusehen konnten, wie sich der Fördertopf leert und die erste große Finanzierungslücke entstand«, schildert Steffen Rupprecht. Auch eine Förderung aus dem europäischen Leader-Programm zur Stärkung des ländlichen Raums sei ihm verwehrt worden. »Die Kassenärztliche Vereinigung ist der Ansicht, dass es in Schaafheim eine hausärztliche Überversorgung gebe und eine Förderung nicht nötig sei.«

Acht Allgemeinmediziner listet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf ihrer Homepage. Unter ihnen Sebastian Köstlin und Ulrike Hofmann. Sie wollten spätestens im April 2023 in das Ärztehaus Bachgaublick einziehen. Denn an ihrem gegenwärtigen Standort in der Schlierbacher Straße sind die beiden Hausärzte nur Mieter und müssen bis Ende März nächsten Jahres das Gebäude verlassen. Nachdem schon einmal ein Versuch fehlgeschlagen war, sich an einem anderen Ort in der Gemeinde niederzulassen, ist nun auch die Option an der Großostheimer Straße hinfällig geworden.

Köstlin und Hofmann müssen nun erneut nach einer Alternative suchen. »Im Moment wissen wir nicht, ob wir in Schaafheim bleiben können. Wenn wir nichts Passendes finden, müssen wir die Gemeinde verlassen«, sagt Köstlin auf Nachfrage. Zusammen mit Maximilian Welbers, der Anfang 2023 eine eigene Praxis in Langstadt eröffnet, würden drei Hausärzte gehen und sich die Lage in Schaafheim deutlich verschlechtern.

»Da nun klar ist, dass das Ärztehaus nicht realisiert werden kann, wollen wir versuchen, eine andere Möglichkeit in der Gemeinde zu finden. Noch ist aber alles in der Schwebe«, sagt Köstlin. Sollte sich schnell ein geeignetes Grundstück finden, überlegen die beiden Ärzte, selbst zu bauen. Mit Zins- und Baukostensteigerung müssen sie sich dann ebenso auseinandersetzen wie Investor Rupprecht, der für Planung und vorbereitende Arbeiten bereits »eine sechsstellige Summe verbuddelt« habe, wie er sagt, und dennoch lieber die Reißleine zog. »Der Bau wäre mit den neuen Rahmenbedingungen wirtschaftlich unrentabel und mit dem Risiko verbunden, dass das Objekt am Ende leersteht. Denn wir hätten die Mieten so massiv anheben müssen, dass sie kaum noch ein Rentner bezahlen könnte. Das möchten wir auch aus sozialen Aspekten nicht.«

Melanie Schweinfurth