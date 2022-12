Aus für Bethesda mobile Pflege in Babenhausen und Schaafheim

Kassen kündigen Vertrag - Auch Kunden in Großost­heim und Stock­stadt

Babenhausen 07.12.2022 - 12:07 Uhr 2 Min.

Festgefahren: Die Kassen haben Bethesda mobile Pflege die Verträge gekündigt. Zum 28. Februar 2023 ist Schluss. Klaus Holdefehr

Die Kündigung erfolgte laut Best ausgesprochen kurzfristig: am 22. November zum Ende des Jahres. Die Absenderin war danach für eine Aussprache nicht zu erreichen. Inzwischen ermöglicht eine verlängerte Übergangsfrist bis Ende Februar Kunden und Beschäftigten etwas mehr Bedenkzeit für die notwendige Neuordnung ihrer Verhältnisse. Gleichwohl sorgt das rigorose Vorgehen der Kassen vielfach für Entsetzen, Empörung - und Ratlosigkeit. In seinem aktuellen Newsletter teilt der Schaafheimer Bürgermeister Daniel Rauschenberger mit: "Sicherlich bin ich nicht der Einzige, der über die Nachricht aus dem Seniorenhaus Bethanien geschockt ist."

Best selbst sieht die Bemühungen seines ambulanten Pflegedienstes um eine einvernehmliche Lösung viel zu wenig gewürdigt, das Vorgehen der Kassen viel zu kurzfristig und zu rigoros. Dabei habe der Pflegedienst mit der Umstellung auf ein aus den Niederlande adaptiertes Team-Modell große Bemühungen unternommen, die von den Kassen bei vorangegangenen Prüfungen konstatierten Qualitätsmängel zu beheben. Fazit des Handlungsbevollmächtigten nach der Kündigung: "Die wollten das Modell nicht."

Riyad Salhi, Sprecher das AOK Hessen, behauptet hingegen: "Dem holländischen Konzept (Buurtzorg) stehen die Pflegekassen sehr positiv gegenüber. Es gab den Versuch, das Modell in Deutschland, auch in Hessen, zu etablieren. Leider hat die Deutsche Buurtzorg Gesellschaft Insolvenz angemeldet."

Betroffen vom Ende der Bethesda mobile Pflege sind 75 Kunden, die von dem ambulanten Pflegedienst zuhause versorgt werden. Außerdem gab es im Schaafheimer CSWH-Haus Bethanien drei Wohngemeinschaften mit 30 Angehörigen, die dort zur Miete wohnen und deren Pflege ambulant von dem CSWH-Dienst erbracht worden ist.

Für einen Teil zeichnet sich vielleicht eine Lösung ab. "In Abstimmung mit der Sozialbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg haben wir zwölf Geflüchtete aus der Ukraine, die bislang bei uns in Harreshausen wohnten, nach Schaafheim ins Bethanien umsiedeln können, und haben in Harreshausen eine Wohngemeinschaft in unsere dortige stationäre Pflege integriert", so Best. "Ob wir die anderen Wohngemeinschaften wieder in eine stationäre Pflege zurückführen oder mit einem anderen Pflegedienst zusammenarbeiten, ist noch offen. Personell wäre es für andere Anbieter gegenwärtig leicht, ihre Kapazität zu erhöhen, denn wir mussten ja für 42 Mitarbeitende Kündigungen aussprechen. Die werden wohl schnell auf einem fast leer gefegten Arbeitsmarkt wieder eine Stelle finden, trotzdem habe ich die Informationsversammlung als den bislang schwersten Tag meines Lebens empfunden."

Wie geht es für die anderen 75 Kunden weiter? "Wir mussten natürlich auch die Pflegeverträge mit diesen kündigen, und es wird zunächst nicht ganz einfach sein, einen neuen Anbieter zu finden. Zudem bedeutet das wohl oft einen Wechsel der Bezugspersonen. Aber wir haben den Kündigungen Adresslisten anderer Anbieter beigefügt bei und auf den Pflegestützpunkt des Landkreises verwiesen", so Best.

Er hält die Kündigung durch die Kassen für sehr willkürlich: "Unsere Klienten waren eigentlich mit unseren Pflegedienstleistungen stets zufrieden, und Mängel in der ungeliebten Dokumentation gibt es auch anderswo - außer vielleicht bei den großen Pflegediensten, die Fachkräfte für die reine Büroarbeit abstellen können."

Klaus Holdefehr

Hintergrund: Die Position der Kassen Erscheint die Kündigung der einen Seite als Willkür-Maßnahme, führt AOK-Sprecher Riyad Saidi dafür triftige Gründe ins Feld: "Bereits im Februar 2019 hat der Medizinische Dienst Hessen bei einer Qualitätsprüfung Mängel festgestellt. Es gab einen Mängelbescheid und eine Abmahnung wegen Vertragsverstößen; eine Wiederholungsprüfung wurde angekündigt. Diese erfolgte dann im November desselben Jahres. Ergebnis: Eine weitere Verschlechterung. Dem Pflegedienst wurden diverse Auflagen gemacht. Dann gab es im Januar 2020 erneut eine Qualitätsüberprüfung. Diese wurde durch die Landesverbände der Pflegekassen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis zeigte: Die Mängel wurden überhaupt nicht abgestellt." Bereits damals sei die Kündigung der Verträge eingeleitet worden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie zunächst nicht umgesetzt. "In der zuletzt erfolgten Qualitätsprüfung im September 2021 zeigte sich zwar, dass ein Teil der Mängel beseitigt wurde, andere wiederum - gravierende nach wie vor - blieben weiterhin bestehen." Riyad Saidi widerspricht zudem Bests Behauptung, die Kündigung sei letztlich sehr kurzfristig erfolgt: "Die Kündigungen wurden bereits am 24. Februar 2022 persönlich ausgehändigt."