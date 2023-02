Aus des Babenhausener Schwimmbads abgewendet

Freizeit: Heba wird neuer Betreiber der Einrichtung in Babenhausen - Höhere Eintrittspreise sollen Energiekosten ausgleichen

Babenhausen 11.02.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Badesaison im Babenhäuser Freibad ist gesichert: ein neuer Betreiber für die Freizeiteinrichtung unterschrieb jetzt den Vertrag mit der Stadt. Foto: Friedrich

Die drei Gesellschafter Sebastian Bauer, Rainer Funck und Bertram Herbert hätten umfangreiche Erfahrung in diesem Sektor, etwa durch den Betrieb der Taunustherme in Bad Homburg.

Zwei Bewerber hatten laut Bürgermeister Stadler sich auf die städtische Ausschreibung zum Betrieb des Babenhäuser Freibads beworben. Einer sei während des Verfahrens ausgeschieden, da er die umfangreichen Kriterien nicht erfüllt habe.

Entnervt das Handtuch geworfen

Nötig geworden ist der Betreiberwechsel durch die Kündigung Dalila Kahls. Die Chefin des Bäderbetriebs Kahl war mit ihrem Team rund 30 Jahre lang in der beliebten Freizeiteinrichtung Babenhausens tätig, hatte in der vergangenen Saison jedoch entnervt die Segel gestrichen. Unter anderem war die Einführung eines neuen Kassensystems mit Drehkreuzanlage technisch nicht glatt gelaufen. Es gab lange Wartezeiten für Badehungrige, Bedienstete, die so nicht mehr arbeiten wollten, böse Worte und schließlich den Bruch mit der Stadt.

Diskutiert wurde im Anschluss sogar ein Betrieb des Freibads in Eigenregie - doch das wurde politisch verworfen. Unter Dauergästen wuchs die Sorge, dass mangels Betreiber die Badesaison wackeln würde - das erweist sich nun als unbegründet.

Mit Heba sei ein neuen Betreiber gefunden, der nicht nur die Schwimmaufsicht führt, sondern auch den Kiosk an Bord des Kutters Jenny betreiben, die Grünanlagen pflegen und die Technik betreuen wird. Zudem soll es zusätzliche Angebote rund ums Badevergnügen geben, die zusätzlichen Attraktionen bieten. Die drei Gesellschafter des Dienstleisters blickten in Summe auf 80 Jahre Erfahrung beim Schwimmbadbetrieb, so Stadler. Jeder bringe eigene Fachkenntnis in das neue Unternehmen ein.

Badebetrieb ab 18. Mai

Der Magistrat hat unterdessen auch einen Öffnungstermin für die neue Badesaison festgelegt. Am Donnerstag, 18. Mai, geht es in die Saison, am 3. September ist letztmals geöffnet. Allerdings hätten die neuen Schwimmbadbetreiber signalisiert, die Saison bei sehr gutem Wetter zu verlängern.

Der neue Dienstleister komme die Stadt nicht teurer als die Vorgängerin. Dennoch sollen die Eintrittsgelder "leicht angehoben werden", so der Bürgermeister. Der Stadtverordnetenversammlung werde über eine entsprechende Vorlage entscheiden. Ein Schwimmbad rechne sich nie, sagt Stadler, der Betrieb sei stets defizitär. Doch mit höheren Eintrittsgeldern könnte man bei steigenden (Energie-) Kosten zumindest leicht gegensteuern.

Ursula Friedrich