Aus der Historie des Bahnknotenpunkts Babenhausen

Verkehr: Heimat- und Geschichtsverein legt neuen Band seiner historischen Schriftenreihe vor

Babenhausen 27.11.2022 - 11:31 Uhr < 1 Min.

Der Babenhäuser Bahnhof 1908. Foto: Stadtarchiv Babenhausen

Es wurde ein Abend der historischen Fotografien. Allen voran der "Hauptdarstelller", nämlich der Babenhäuser Bahnhof, fotografisch festgehalten 1908, noch vor der Höherlegung der Gleise. Diese Geschichte wurde dann ausführlich erläutert. Es war zu sehen, wie einst die B26 die Gleise zwei Mal kreuzte, und die beiden Eisenbahner zitierten Zeitzeugen, die sich über die langen Wartezeiten vor den Schranken beschwerten.

Das führte vor ungefähr 100 Jahren zur Höherlegung der Gleise für den Bau von zwei Unterführungen, und da kommt das Babenhäuser Bauunternehmen Aumann ins Spiel. Dessen Prinzipal im Ruhestand, Dieter Aumann, ist stark auf dem Feld des Historischen engagiert und hat auch seinen Teil zum Bahnhofsbuch beigetragen.

Die ersten Dampfloks schnauften schon 1858 im Babenhäuser Bahnhof, auf der Hessischen Ludwigsbahn, auf dem Streckenabschnitt zwischen Darmstadt und Aschaffenburg. Mit der Eröffnung der Bahnstrecke Babenhausen-Hanau vor genau 140 Jahren, 1882, dem östlichen Zweig der Odenwaldbahn, wurde Babenhausen dann vollends zum Bahnknotenpunkt, dem größten im Osten der damaligen Provinz Starkenburg.

Die beiden Autoren stellen dazu fest: "In den ersten Jahrzehnten war es der Fortschritt, den die Eisenbahn den Menschen in Babenhausen und Umgebung brachte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war es Alltag und unzählige Menschen fanden hier Arbeitsplätze, und in fast jeder Familie stand ein Mitglied im Dienste der Eisenbahn."

Das Werk enthält zahlreiche Fotografien, und viele der abgebildeten Personen konnten die Autoren namentlich identifizieren. Das Buch ist ab sofort für acht Euro in der örtlichen Buchhandlung erhältlich. hol

