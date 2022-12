»Augenmaß, ein Stück Selbstreflexion, vor allem keine Panik«

Energiekrise: Bürgermeister Dominik Stadler sieht die Stadt Babenhausen für einen möglichen Blackout gut gerüstet

Babenhausen 13.12.2022 - 15:34 Uhr 1 Min.

Wer im Falle eines mehrtägigen Blackouts selbst nicht zurande kommt, bleibt nicht im Dunkeln sitzen. Bevölkerungsschutz im Krisenfall, das ist eine kommunale Aufgabe. Und Babenhausen kümmert sich. Im Schulterschluss mit den Ortsbeiräten, Verwaltungsmitarbeitern, Magistrat und den Freiwilligen Feuerwehren wurde ein Konzept erarbeitet, was zu tun ist, falls er tatsächlich kommt, der Blackout (den übrigens auch schon ungeschickte Baggerfahrer beim Kappen eines Kabels oder starke Schneeereignisse hervorgerufen haben).

»Das Szenario wäre, dass wir bis zu drei Tage, als 72 Stunden, keinen Strom haben«, so Stadler - darauf ist man jetzt vorbereitet. Zwölf Notfallstellen, sogenannte »Leuchttürme«, stehen in diesem Fall zur Verfügung und werden unabhängig vom öffentlichen Stromnetz versorgt. Das sind alle städtischen Hallen sowie das DRK-Heim in Harpertshausen, das Rathaus und die Feuerwehrstützpunkte in der Kernstadt, Hergershausen, Sickenhofen, Langstadt und Harpertshausen. Dort könnten bis zu 20 Prozent der knapp 17.000 Einwohner mit Wärme und Getränken versorgt werden - notfalls rund um die Uhr. Um das zu gewährleisten ist Manpower gefragt. Die Schichtpläne für die Feuerwehren sowie die Verwaltungsmitarbeiter wurden entwickelt, Abläufe geplant, Magistratsmitglieder wollen die Menschen »ihrer« Ortsteile betreuen, auch die Ortsbeiräte sind involviert.

Dass die kommunale Infrastruktur, etwa Kindergärten und auch der »normale« Rathausbetrieb in einer Zeit ohne Strom zum Erliegen kämen, scheint klar. Aber die Not-Infrastruktur steht - wofür das Parlament ungeplante Finanzmittel im sechsstelligen Bereich freigemacht hat. So konnte Material bestellt werden, 95 Prozent davon sind zwischenzeitlich eingetroffen. Das meint Stromaggregate, externe Heizgeräte, Strahler, Faltpavillons, mobile Tankstellen, Treibstoffkanister und mehr.

Des Weiteren würde mit ansässigen Firmen kooperiert, um die Treibstoffversorgung sicherzustellen. Und im Bauhof wurden Strukturen geschaffen, um aufzutanken. Ein zentraler Partner sind die Feuerwehren, die neben ihren Einsätzen in den beheizten Anlaufstellen für Bürger, auch ihre originären Aufgaben erfüllen müssen, vom Brandschutz bis hin zur technischen Dienstleistung. Kein Strom, das heißt zwar weder Licht, Heizung, noch Mobilität, etwa über den öffentlichen Zugverkehr. Dass sich die Supermarkttür nicht öffnet, das Mobilfunk-Netz tot oder überlastet ist und der Geldautomat ausfällt. Aber, dies teilte der Bürgermeister nach einem Gespräch mit dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg mit, die Trinkwasserversorgung sei gewährleistet, auch bei der Abwasserentsorgung gebe es keine Staus.

Laut Energieanbieter Entega »kommen wir durch den Winter, wenn er mild ausfällt und jeder 20 Prozent spart«, zitiert Dominik Stadler. Ob der Blackout eine Zukunftsaufgabe ist, weiß keiner - in Babenhausen sind sie aber vorbereitet, und zwar nicht nur für diesen Winter.

Ursula Friedrich