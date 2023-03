Auf neuem Geopark-Weg zum »Roten Graben«

Hintergrund: Forstwirtschaft am Roten Graben

Tafel zwei gibt Informationen zur Nutzung des Geländes in den vergangenen Jahrzehnten. In den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat HessenForst auf dem Hang nördlich des Grabens eine Fichtenplantage angelegt. Diese Baumart wurde allerdings nach dem heißen Sommer 2003 als nicht zukunftsfähig eingestuft. In der aufgegebenen Plantage traten 2018 erste Schäden durch Borkenkäfer auf. Im Winter 2019/20 wurden die Fichten deswegen komplett gefällt. Damit ist Raum für den neuen »Jubi-Wald« gewonnen worden. Am nördlichen Ortsrand von Schaafheim, wo in den vergangenen Jahrzehnten schon ein stattlicher Jubiläumswald entstanden ist (der Name knüpft an den Zusammenwuchs von Schaafheim und Radheim mit den Ortsteilen Radheim und Mosbach im Zuge der hessischen Gebietsreform von 1977 an), standen keine Zuwachsflächen mehr zur Verfügung. Im neuen Abschnitt des Jubiläumswalds, in dem die Bäume von den Pflanzenden Familienangehörigen, Jubiläen oder auch Freunden gewidmet werden können, werden Arten gepflanzt, die dem Klimawandel besser widerstehen - zum Beispiel Traubeneiche, Winterlinde, Feldahorn, Spitzahorn, Kirsche, Esskastanie und Lärche. hol