Auf dem Weg zur Verwaltung der Zukunft

Arbeitsorganisation: Zwei neue »Pavillons« auf dem Gelände der Verwaltung des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Kranichstein dienen als »Labor«

Das Zukunftslabor der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg kurz nach der Fertigstellung. Fotos: Klaus Holdefehr Offen, hell, flexibel: im Zukunftslabor der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg.

»Pavillons« steht eher klein auf dem Umschlag einer ebenfalls kleinen Broschüre mit bemerkenswertem Inhalt. Dort, in zwei neuen, miteinander verbundenen, dreistöckigen Baukörpern auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Kranichstein ist ein »Experimentierfeld« aufgetan worden. Bis zu 150 Mitarbeitende testen dort Arbeitsstrukturen für die Verwaltung der Zukunft.

Das tun sie in sechs jeweils etwas unterschiedlich, aber mit oft gleichen Elementen eingerichteten Räumen, die nicht mehr viel mit klassischem »Büro« gemein haben. 265 Quadratmeter misst eine solche »Team Base«. Zwar gibt es Arbeitsplätze mit Computer, aber die sind nicht individuell zugeordnet, sondern diese »Workflächen« werden nach Bedarf von unterschiedlichen Mitarbeitenden zur Erledigung von Routineaufgaben genutzt. Wenn's komplizierter wird, stehen auch »Fokusboxen« zur Verfügung, mit übersehbaren Stellwänden deutlich abgegrenzt.

Um andere Mitarbeitende nicht zu stören, gibt es für Telefongespräche und Videokonferenzen mitten im Raum platzierte, geräuschdämmende »Telefonzellen«. Für Besprechungen stehen »Teamworkflächen« und »Projekträume« zur Verfügung.

Letztere gehören zu den wenigen Bereichen, die vorab buchbar sind. »Ansonsten soll den Mitarbeitenden die Möglichkeit eröffnet werden, spontan nach Anforderungen ihrer Arbeit zwischen verschiedenen Arbeitsorten innerhalb der Team Base zu wechseln«, erläutert Monika Abendschein einen Grundgedanken des Konzepts, in das auch Erfahrungen mit dem pandemie-erzwungenen Rückzug vieler Mitarbeitender ins eigene Zuhause eingeflossen sind. Abendschein leitet zusammen mit Stephanie Bastian die Zukunftswerkstatt.

»Wir stehen erst am Anfang, denn wir haben erst vor zwei Monaten den Gebäudekomplex bezogen, und es sind noch einige Mitarbeitende im Corona-Homeoffice«, erläutert Bastian die Startphase. Gewisse Grundzüge der »Verwaltung der Zukunft« sind aber schon in Architektur und Einrichtung eingeflossen - »natürlich in Abstimmung mit den künftigen Mitarbeitenden und deren Vertretung«, so Abendschein.

Sie haben ihren Ausdruck in »Leitplanken zur Neuen Arbeitswelt im LaDaDi« gefunden. Darin steht etwa: »Mitarbeitende suchen sich ihren Arbeitsort entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung innerhalb der Homebase.« Oder auch: »Ressourcen sollen nicht nach Funktionen und Hierarchie, sondern nach Tätigkeiten bereitgestellt werden.«

Bedeutet das eine Abflachung von Hierarchien? Hier bremst Abendschein ein wenig: »Es wird natürlich weiter Vorgesetzte geben.« In den »Leitplanken« gibt es auch dazu eine Definition: »Führungskräfte ab der Ebene X können auf ein zugeordnetes Büro zugreifen« - welches aber während deren Abwesenheit auch von anderen Mitarbeitenden genutzt werden kann. Für alle gibt es Orte der Begegnung: »offene, vielfältige Räume, Lounges und Coffee-Points«. In manchen dieser Bereiche verdeutlichen Ansammlungen von Sitzsäcken den Grundgedanken von Entspannung und Kommunikation.

8,5 Millionen Euro haben Bau und die Einrichtung dieses »Zukunftslabors« mit etwa 1600 Quadratmetern Nutzfläche und 400 Quadratmetern Nebenfläche gekostet und löst einen nicht sanierungsfähigen Gebäudetrakt ab. Ist diese Investition ein Bekenntnis zum Standort Kranichstein? In dieser Frage halten sich Bastian und Abendschein bedeckt, und ihr Weg zur »Verwaltung der Zukunft« hat ja gerade erst begonnen. Landrat Klaus Peter Schellhaas hat aber unlängst bereits angedeutet, dass die Flexibilisierung von Arbeitsstrukturen den Neubau einer Kreisverwaltung - etwa in Dieburg - überflüssig machen könnte.

