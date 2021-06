Auf dem Weg zu einer natürlicher fließenden Lahn

Renaturierung

Die Lahn schlängelt sich auf fast 250 Kilometern dem Rhein entgegen und tut das an vielen Stellen so idyllisch, dass die Flusswelt noch in Ordnung scheint. Doch sie hat große Probleme - Chancen allerdings auch. Beides soll ein Langzeitprojekt in den Blick nehmen mit dem Ziel, das Leben am und im Fluss zu verbessern.

Etwas mehr als die Hälfte des Zehn-Jahre-Vorhabens, das im Februar 2016 offiziell vorgestellt wurde, ist mittlerweile vorbei. An manchen Stellen ist bereits eine wildere Flusslandschaft entstanden. Die größte Herausforderung aber ist, die verschiedenen Interessen an dem Gewässer in ein Entwicklungskonzept für die Region münden zu lassen.

«Die Lahn befindet sich in einem ziemlich schlechten ökologischen Zustand«, sagt Stephan von Keitz, der Leiter des EU-Projektes mit dem Titel »Living Lahn«, also lebendige Lahn. Das Gegenteil ist vielerorts auf ihrem Weg durch einen kleinen Teil Nordrhein-Westfalens sowie durch Hessen und Rheinland-Pfalz der Fall: Viele Wehre verlangsamen die Strömung immer wieder fast bis zum Stillstand, mit negativen Folgen für die Ökologie. Hinzu kommen Schleusen oder Wasserkraftanlagen.

»Man könnte den Fluss auch als eine Ansammlung von Reservoiren bezeichnen, die hintereinandergeschaltet sind von einem Wehr zum nächsten«, erläutert von Keitz, der Referatsleiter beim hessischen Umweltministerium ist. Die Bauwerke bremsen Fische aus oder gefährden sie. Für eine große Artenvielfalt braucht es zudem unterschiedliche Wassertiefen und Strömungsbereiche - das schafft Lebensräume für diverse Tier- und Pflanzenarten.

Das EU-Projekt, bei dem der Bund, die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz sowie weitere Akteure im Boot sind und das Umweltministerium in Wiesbaden federführend ist, verfolgt zwei Stränge: Zum einen geht es um die Erstellung des Lahnkonzeptes. Das umfasst die Nutzung der Lahn als Bundeswasserstraße ebenso wie ihre ökologische Aufwertung oder den Hochwasserschutz. Zum anderen geht es um Maßnahmen etwa zur Renaturierung, die während des bis 2025 laufenden Projektes umgesetzt werden sollen.

Das Besondere an der Lahn: Sie ist eine Schifffahrtsstraße, auf der im Prinzip keine kommerzielle Schifffahrt stattfindet. Kanufahrer und andere Freizeitwassersportler dominieren. Es geht von Keitz zufolge also insbesondere um die Frage: »Wie geht man mit einer Schifffahrtsstraße um, die vor ca. 150 Jahren als solche ausgebaut und immer weiter ertüchtigt worden ist, aber ihre Bedeutung als solche Straße längst verloren hat?«

Ein Fluss, viele Interessen

Darüber gehen die Meinungen durchaus auseinander. Anrainer-Kommunen, Bürger, Verbände und Initiativen, die Wasserwirtschaft, Naturschützer oder der Bund als Zuständiger für die Wasserstraßen haben jeweils ihre Vorstellungen zur Zukunft der Lahn. So lautet das komplette Motto des Projekts denn auch: »Living Lahn - ein Fluss, viele Interessen«.

Bei der Erstellung des Konzeptes gehe es darum, diese unter einen Hut zu bekommen, sagt Markus Porth, Referent beim Umweltministerium. »Die Kunst ist jetzt, dass so zusammenzubringen, dass unterm Strich eine deutliche Ökologisierung herauskommt und alle möglichst zufrieden sind.« Daher sei bisher ein »komplexer Beteiligungsprozess« durchgeführt worden. Klar sei aber: »Man kann sich die Lahn nicht ins Mittelalter zurückdenken, sondern wir müssen versuchen, so weit wie es geht, die Ökologisierung voranzubringen.« Man müsse sich dabei »ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, sie komplett in ihren Ursprungszustand zurückversetzen zu können«.

Zu den Einzelmaßnahmen des Projektes - es umfasst etwa 50 - gehört die »Gisselberger Spannweite« bei Marburg. Dort bekam die Lahn mehr Platz und Verzweigungen. Die Idee dazu gab es schon vor dem »Living Lahn«-Vorhaben, zwischen August 2019 und Mai 2020 wurde sie dann umgesetzt. »Es handelt sich um eine sehr aufwendige Renaturierung«, erläutert Elke Ebelt vom zuständigen Regierungspräsidium Gießen. »Es wurden dort über 100 000 Tonnen Boden bewegt. Vorher war das ein klassisch ausgebauter Flussabschnitt der Lahn.«

Das Ganze habe den Effekt, »dass es ganz viele Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft«, erläutert Ebelt. Profitieren sollen insbesondere Fische oder durch den Klimawandel bedrohte Tiere, aber auch angrenzende Landschaften. Auch ein Übergang zur Aue wurde geschaffen. Die Maßnahme dient außerdem dazu, »dass es eine Vernetzung gibt zwischen angrenzenden wertvollen Lebensräumen oberhalb und unterhalb des Flusslaufs«.

Naturschützer begrüßen, dass teils bereits vorgedachte Renaturierungspläne in das EU-Projekt integriert und umgesetzt werden konnten. »Das ist eine gute Geschichte, wir brauchen auf jeden Fall mehr solcher konkreter Renaturierungsprojekte«, sagt Mark Harthun, Geschäftsführer beim Naturschutzbund Hessen (Nabu). Allerdings seien das »wirklich nur sehr punktuelle Renaturierungsmaßnahmen«. Deshalb sei das Lahnkonzept so wichtig, weil dieses über die nächsten Jahrzehnte die Entwicklung des Flusses bestimme. »Ganz entscheidend ist, dass wir die Lahn wieder zum Fließen bringen.«

