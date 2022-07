Auch Pflanzenabfälle sind ein Problem

Müll: Umweltpate ärgert sich über illegale Ablagerungen rund um Radheim ud Mosbach

Schaafheim 25.07.2022 - 14:29 Uhr 2 Min.

Obwohl Schaafheim zwei Recyclinghöfe hat, landet immer wieder Unrat in der Natur. Zwischen den Schaafheimer Ortsteilen Mosbach und Radheim wird stellenweise illegal in großen Mengen Gartenabfall entsorgt. Unter den Pflanzen seien mitunter invasive Arten, die sich in der Landschaft ausbreiten, wie Umweltpate Reiner Schmidt sagt.

»Wer hier Müll ablagert, macht das mit Vorsatz«, sagt Schmidt verärgert. Bei Plastik, Glas oder Bauschutt würden die meisten Menschen noch mit ihm übereinstimmen, dass diese Dinge in der Landschaft nichts zu suchen haben. »Aber die Gartenabfälle finden viele nicht so schlimm. Sie denken, dass das Grünzeug einfach verrottet.« Dass unter den Pflanzenabfällen häufig invasive, also nicht heimische Arten, seien, die sich in der Landschaft ausbreiten und erheblichen Schaden anrichten könnten, werde meist nicht beachtet. Auch die Schaafheimer Verwaltung schenke dem Problem nicht ausreichend Beachtung, findet Schmidt.

Vor vielen Jahren habe er eine Umweltpatenschaft übernommen, erzählt der Mosbacher. Die ehrenamtlichen Umweltpaten sehen in bestimmten Bereichen nach wildem Müll, den sie je nach Umfang selbst einsammeln oder der Gemeinde melden. Dem System müsse eine strengere Ahndung der Umweltfrevler zur Seite gestellt werden, findet Schmidt. Denn mitunter könne man nicht mehr von Kavaliersdelikten sprechen. Schmidt bezieht sich dabei vor allem auf ein öffentliches Grundstück am Waldrand bei Radheim, sowie ein privates Grundstück im selben Ortsteil, wo unter anderem asbesthaltiges Material lagere. Auf die Missstände dort habe er in den vergangenen Jahren mehrfach hingewiesen.

»Wenn mit der Zeit Schadstoffe ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen, sprechen wir auch von einer möglichen Gesundheitsgefährdung für die Menschen. Lagert jemand entsprechendes Material auf seinem Grundstück, ist das keine Privatsache mehr«, meint der Umweltpate. Er habe die Gemeinde auf die Möglichkeit einer Ersatzvornahme hingewiesen, wobei die Kommune umweltgefährdende Stoffe auch von einem Privatgrundstück beseitigen und die Kosten vom Eigentümer zurückfordern könne. Dennoch bleibe das Müllproblem ungelöst.

Dem widerspricht Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU). »Die Bauhofmitarbeiter sind Woche für Woche unterwegs, um wilden Müll einzusammeln. Darunter auch das, was die Umweltpaten uns melden.« 22.000 Euro habe die Gemeinde 2021 für die Entsorgung ausgegeben. Der Bauhof entsorge auf öffentlichem Grund rechtswidrig abgelagerten Müll, während das Ordnungsamt versuche, Täter zu ermitteln und deren Taten zu ahnden. Kürzlich sei man in einem Fall von Müllfrevel auch erfolgreich gewesen.

Für Müll auf Privatgrund, wozu auch Ackerflächen zählten, seien zunächst die Grundstückseigner verantwortlich. Bauhofmitarbeiter dürften die privaten Flächen nicht einfach betreten. Im von Schmidt angesprochenen Fall habe es jüngst einen Eigentümerwechsel gegeben. »Wir möchten dem neuen Besitzer nun die Möglichkeit geben, sein Grundstück selbst in Ordnung zu bringen«, sagt Rauschenberger.

An alle anderen Bürger appelliert er, Abfälle in einem der beiden Recyclinghöfe abzugeben. Sie seien einfach zu erreichen, garantierten eine fachgerechte Entsorgung und verursachten kaum Kosten, verglichen mit mehreren hundert Euro Bußgeld für die Müllablagerung in der Natur.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Illegale Müllablagerungen Laut dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) ist seit 2014 die Menge des illegal im öffentlichen Raum abgelagerten Mülls deutlich gestiegen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg waren es 2014 pro Einwohner 3,65 Kilogramm. Bis 2021 stieg die Menge auf 4,1 Kilogramm. In Schaafheim liegt die Pro-Kopf-Menge bei knapp 2,4 Kilogramm. Für die Entsorgung mussten 2021 kreisweit 203.600 Euro aufgebracht werden. Hinzu kamen Personalkosten von mehr als 990.000 Euro. schme