Auch ohne Beschluss: Kreishaus-Neubau im Dieburger Süden ist vom Tisch

Kreistag: Teile der Kreisverwaltung sollen eines Tages stattdessen in die Dieburger Goethestraße

Fürs künftige Baugebiet "Dieburg Süd" braucht die Stadt keinen Platz mehr fürs neue Kreishaus reservieren. Auch ohne Kreistags-Beschluss ist das Vorhaben vom Tisch.

Das war nach zuvor eher andeutenden Äußerungen zugleich fast schon als Aus für den vom Landrat 2019 ins Spiel gebrachten Kreishaus-Neubau im baldigen Baugebiet »Dieburg Süd«. In der Kreistags-Sitzung am Montag in der Groß-Umstädter Stadthalle wollte die gemeinsame Fraktion von Freien Wählern (FW) und Unabhängigen Wählergemeinschaften (UWG) auch einen offiziellen Schlussstrich unter das Projekt ziehen. Den lehnten die Abgeordneten mehrheitlich zwar ab; dennoch ist das grob mit 150 Millionen Euro veranschlagte Bauvorhaben vom Tisch.

UWGler Jörg Rupp erläuterte den im Rahmen der Debatte zum Nachtragshaushalt 2021 eingebrachten Änderungsantrag der vierköpfigen FW/UWG-Fraktion, die in den Kreiskommunen unter anderem den Rückhalt der Freien Wähler Babenhausen, der Unabhängigen Wählergemeinschaft Dieburg und der Zimmerner Liste (ZiLi) hat. »Man hat in der Presse gehört, dass das Kreishaus nicht mehr weiterverfolgt werden soll«, sagte Rupp. Da es sich dabei »nur« um Äußerungen führender Kräfte der neuen gebildeten Kreis-Groko gehandelt habe, müsse dazu nun endlich aber auch ein formaler Beschluss gefasst werden, der das Projekt in der bisher kommunizierten Form beerdige und so womöglich unnötige Planungskosten spare. Bis zum Bewerbungsschluss Ende 2019 hatten dem Landkreis neben Dieburg auch die Stadt Babenhausen (innerorts an der B26), die Gemeinde Eppertshausen (in einer angestrebten Erweiterung des Gewerbegebiets »Park45«) und ein privater Anbieter in Darmstadt Grundstücke für ein neues Kreishaus offeriert. Dieburg galt dabei stets als haushoher Favorit.

Am Montag ließ für die SPD-Fraktion die ab Januar neue Sozialdezernentin Christel Sprößler aber keine Zweifel mehr übrig, dass die Stadt Dieburg die ins Auge gefasste Fläche im Baugebiet Süd anderweitig verplanen kann. »Der Kreishaus-Neubau wird im Moment sowieso nicht vorangetrieben«, sagte sie und erklärte den Antrag von FW/UWG daher als »überflüssig«. Dem schlossen sich in der Abstimmung Koalitionspartner CDU (ohnehin schon länger gegen das Neubau-Projekt) und die in die oppositionelle FDP an.

Zentraler Grund dafür, das angeblich so marode Kreishaus in Kranichstein nun doch auch auf lange Sicht weiterzunutzen und sich das mächtige Neubau-Projekt vom Hals zu schaffen, ist die finanziell angespannte Situation des LaDaDi. Vieles läuft in Sachen künftiger Standorte der Kreisverwaltung also auf eine »kleine Lösung« raus: Verbleib in den Landratsämtern in Kranichstein und in der Dieburg Albinistraße (letzteres wurde in jüngerer Vergangenheit erst aufwändig modernisiert) sowie kleiner Neubau in der Dieburger Goethestraße, wenn die Goetheschüler in den Neubau auf der »Leer« umziehen.

Einem solchen Neubau in Dieburg samt Tiefgarage am Ort der neueren Schulgebäude (das älteste ist denkmalgeschützt) soll finanziell auch die Kostenersparnis an teuer dezentral in Darmstadt gemieteten Büros - etwas für Da-Di-Werk und Jugendamt - gegenüberstehen. Nur wenige Meter weiter in der Konrad-Adenauer-Straße will ein Investor zudem das neue Dieburger Finanzamt bauen und ans Land Hessen vermieten.

