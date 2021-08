»Annersder als sonst«

Dorffest: Dezentrales Konzept der Schaafheimer Kerb stößt nicht überall auf Gegenliebe

Schon ein wenig müde? Die Scheffemer Kerbborsche der Jahrgänge 2020 und 2021 beim Frühschoppen auf dem Gelände des FC Viktoria.

Etwas luftiger sitzen mittendrin die Kerbborsche. Lautstark lassen sie die Scheffemer Kerb hochleben und nehmen einen großen Schluck aus der Weinpulle. Ihr »Kerbkatarrh« ist ein Beleg dafür, dass zeitweise ganz schön was los war. Sogar einen kleinen Kerbumzug haben die 25 jungen Männer hingekriegt, die sich aus dem 2020er und dem aktuellen Jahrgang zusammengefunden haben.

»Einige Traditionsjahrgänge waren mit unterwegs«, beschreibt «Kerbvadder« Andreas Krautwurst krächzend das sonntägliche Geschehen, das sich später in stundenlangem Landregen aufgelöst hat. »Das Wetter war eine Katastrophe«, stellt auch Brenner fest, und am Corona-Kontrollpunkt zu dem Vereinsgelände berichtet ein Helfer, dass er mit Gattin am Sonntag bei den Schützen war »und wir vier Stunden nicht nach Hause konnten, weil es so geschüttet hat«.

Zu den Widrigkeiten, die eine Pandemie dem Brauchtum in den Weg gelegt hat, also auch noch »Sabotage von oben«. Da braucht es gute Nerven und Durchhaltevermögen: »Die Kerb war annersder als sonst, und Vieles war ja Neuland«, so der Kerbvadder. »Erst vor acht Wochen ist ja die Entscheidung gefallen, dass in diesem Jahr Kerb gefeiert wird, und zwar gleichzeitig an verschiedenen Orten. Sonst war das Zentrum des Geschehens ja auf dem Festplatz vor Kultur- und Sporthalle. Da stand ein Zelt, in das der aktuelle Kerbborsche-Jahrgang am Samstagabend einziehen konnte, und am Sonntag haben dort die Besucher dem Kerbspruch entgegen gefiebert. Der ist jetzt auf Youtube zu den verschiedenen Veranstaltungsorten übertragen worden, und da gab es auch technische Probleme.«

»Der Samstagabend war aber bei uns recht gut besucht, wir hatten Live-Musik, die Stimmung war prima«, berichtet Brenner. »Aber der Sonntag?« Zum Glück gehört der FC Viktoria zu den erfahrenen Veranstaltern und verfügt über ein Zelt.

Ein großes Zelt, mit dem das Zentrum des Geschehens markiert wird, vermisst Krautwurst. »Mir wäre es lieber gewesen, die Kerb hätte sich wie in vielen früheren Jahren an einem zentralen Ort abgespielt. Jetzt steht da nur ein Rummel.« Seuchenhygienische Vorgaben mit einer Limitierung der Besucherzahl auf maximal 500 haben das verhindert. »Es ist noch nicht ganz klar, was der Kerbverein als Veranstalter im kommenden Jahr vorhat«, berichtet der Kerbvadder. »Es ist ja noch nicht mal klar, ob die Kerb gefeiert werden kann. Es ist ja kaum etwas planbar.«

Brenner hingegen kann sich mit dem Gedanken anfreunden, im Verbund mit anderen örtlichen Vereinen weiter ein dezentrales Konzept zu verfolgen. Für »seine« Viktoria bilanziert er: »Die Relation zwischen Aufwand und Einnahmen war für uns hier auf dem Vereinsgelände weit günstiger als auf dem zentralen Festplatz. Wenn die Bilanz bei den anderen teilnehmenden Vereinen ähnlich ausfällt, sollten wir ernsthaft überlegen, an diese dezentralen Konzept festzuhalten.«

