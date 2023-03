Amtsinhaber Frank Haus siegt in Dieburg klar

Bürgermeisterwahl: Parteiloser 48-Jähriger geht in seine zweite Periode - 26 Prozent für CDU-Kandidat Winkler

Dieburg 13.03.2023 - 17:47 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Frank Haus bleibt sechs weitere Jahre Dieburgs Bürgermeister.

»Ich bin glücklich und dankbar über dieses Ergebnis«, sagte Haus nach der Auszählung, bei der er in allen Wahlbezirken und auch unter den Briefwählern mit mehr als 70 Prozent Stimmenanteil reüssiert hatte. »Ich hatte selbst die Hoffnung gehabt, dass ich zwei Drittel der Stimmen bekommen kann. Das Ergebnis ist für mich ein Zeichen, dass in Dieburg eine Grundzufriedenheit damit herrscht, was die Verwaltung und ich tun.«

Zudem habe er »den Eindruck, dass man mir zutraut, die großen Projekte in Dieburg voranzubringen«, sagte der Bürgermeister, der sein Amt damit bis 2029 weiter bekleiden darf. Wichtigste Vorhaben der nächsten sechs Jahre sind die Entwicklung des innerstädtischen Ex-Krankenhaus-Geländes (»Rochus-Areal«) mit Praxen, Pflegeheim und Wohnhäusern, die Fertigstellung des Freibad-Neubaus im Frühjahr 2024 und die Entwicklung des großen Baugebiets im Süden der Gersprenzstadt. Haus blickt optimistisch nach vorn: »Das werden sicher gute sechs Jahre!«

Thorsten Winkler zeigte sich derweil »natürlich vom Ergebnis enttäuscht«. Der ehrenamtlich tätige Erste Stadtrat bleibt nach der verlorenen Wahl nun weiter in seinem bisherigen Job als Finanzchef der Hessen-CDU tätig. »Ich habe den Amtsinhaber-Bonus unterschätzt«, meinte er. »Zudem habe ich die falschen Signale im innerpolitischen Zirkel gedeutet«, fügte er an und hob dabei auf die Unzufriedenheit vieler Stadtverordneter mit der Umsetzung der politischen Beschlüsse durch den Bürgermeister und die Verwaltung ab. »Der Bevölkerung ist das aber nicht so bewusst«, so Winkler, weshalb dies womöglich der falsche Ansatz für seinen Wahlkampf gewesen sein könnte.

Jens Dörr