Altheimer Pfarrer vor Wechsel

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Ulrich Möbus als evangelischer Pfarrer für Altheim und Harpertshausen zuständig. Nun steht er vor einem Wechsel zur Kirchengemeinde in Babenhausen.

»Ich habe mich für die frei gewordene Stelle beworben. Der Kirchenvorstand von Babenhausen muss allerdings noch entscheiden«, sagt Möbus, der für die letzte berufliche Wegstrecke noch eine neue Aufgabe sucht. Und das auch aus ganz praktischen Erwägungen, wie der geschätzte Pfarrer einräumt. Möbus hat mit fünf Kindern eine große Familie. Da ist für ihn eine volle Pfarrstelle wichtig. Und die ist in Babenhausen vorhanden und vor kurzem frei geworden, nachdem Frank Fuchs nach 18 Jahren Abschied nahm. Fuchs hatte den Ostbezirk der evangelischen Kirchengemeinde von Babenhausen und dazu die benachbarte Kirchengemeinde Harreshausen als evangelischer Seelsorge betreut. Die Stelle soll rasch wieder besetzt werden. Für den Westbezirk der Babenhäuser Kirchengemeinde ist seit mehr als ein Jahrzehnt Andrea Rudersdorf als Pfarrerin im Einsatz.

Möbus, der im kommenden Jahr auf sein 20-jähriges Wirken im Ostkreis zurückblicken kann, stammt aus einem etwa 1000 Einwohner zählenden Dorf bei Nidda in Oberhessen, bereitete sich nach dem Abitur auf seinen Beruf als Geistlicher vor und trat vor mehr als zwei Jahrzehnten seine erste Pfarrstelle in Dudenhofen an. Dort bereits erlebten drei seiner Kinder ihre ersten Lebensjahre. Nach sechseinhalb Jahren wechselte Möbus in das Altheimer Pfarrhaus neben der uralten Kirche. Die älteste Tochter ist 22 Jahre alt, ein Sohn kommt jetzt zur Bundeswehr, zwei seiner Kinder sind noch im Haus.

Möbus musste als Pfarrer erleben, wie auch in Altheim und Harpertshausen in den vergangenen Jahren die Zahl der Gläubigen, die sich zur evangelischen Kirche bekennen, nach und nach abnahm. Seit seinem Amtsantritt etwa in Harpertshausen von rund 320 auf 250 und in Altheim von etwa 1200 auf 900. Das hat nun zur Folge, dass die Pfarrstelle ab dem neuen Jahr um ein Viertel gekürzt wird. Auch diese Entwicklung forcierte bei Möbus den Entschluss, sich für einen Wechsel zu entscheiden.

»Ich habe noch für Kinder zu sorgen und zwölf Jahre Beruf vor mir«, sagte der Geistliche, der bisher in Altheim in einer der ältesten Gotteshäuser der Region Gottesdienste feierte. Teile der Kirche von »Spitz-Althem« - so benannt nach dem spitzen gotischem Turm - stammen aus der frühromanischen Zeit um 1000. In Babenhausen kann Ulrich Möbus, wenn er dort als Pfarrer antritt, ebenfalls in einem Gotteshaus Kinder taufen, zur Konfirmation führen und Traupaare kirchlich verbinden, das schon in katholischen Zeiten bestand, bevor Alberus vor mehr als vier Jahrhunderten die Reformation einführte. Der Chorraum in Babenhausen entstand um 1383, das Langhaus um 1472.

Ein Freizeit-Hobby hat Ulrich Möbus übrigens auch: Wenn es die Zeit erlaubt schwingt er sich aufs Rennrad zu Ausfahrten in den Vorderen Odenwald und in den Rodgau.

