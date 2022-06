Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Altes Rathaus in Langstadt nicht mehr nutzbar

Gebäudesicherheit: Wegen Brandschutzauflagen kurzfristig geschlossen - Vereine und Ortsbeirat betroffen

Babenhausen 28.06.2022 - 15:04 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wegen Sicherheitsmängeln geschlossen: das Alte Rathaus in Langstadt.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz hakte der Vorsitzende Frank Fengel (CDU) nach, dessen Fraktion hier bisher regelmäßig tagte.

Wie Bürgermeister Dominik Stadler bestätigte, ist eine öffentliche Nutzung des Alten Rathauses aktuell nicht möglich - Brandschutzauflagen, der Begriff ist zwischenzeitlich nur zu gut bekannt. Da wurde kein langes Federlesen gemacht: Die Tür ist für eine öffentliche Nutzung abgeschlossen - und diese Information erreichte manchen Nutzer gar nur per E-Mail.

Örtliche Vereine sowie der Ortsbeirat Langstadts nutzen die Räume des historischen Gebäudes, und der Innenhof war Austragungsort für manches Fest der Dorfgemeinschaft. Akut betroffen: der Posaunenchor Langstadt, der hier seinen Vereinsraum hat. Gerade wollte der Verein seine Mitgliederversammlung abhalten. »Wir waren alle schon etwas verdutzt«, sagte Reiner Weilmünster, langjähriger Vorsitzender des Vereins, als die schriftliche Absage eintraf, Knall auf Fall, ohne Gespräch. Auch die wöchentlichen Chorproben sind betroffen. Leider habe man auch keine Alternativvorschläge für die Unterbringung des Posaunenchors, bedauerte der Bürgermeister im Ausschuss. Das potenzielle Ausweichquartier, die Langstädter Markwaldhalle, dient derzeit der Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen.

Reiner Weilmünster lernte im alten Schul- und Rathaus selbst noch als Knirps das Einmaleins. Als Langstadt eine Grundschule bekam, bot sich das Haus für die öffentliche Nutzung an. Über viele Jahrzehnte war es Mittelpunkt des gesellschaftlichen, aber auch kulturellen dörflichen Lebens. Über 30 Jahre ist es her, dass der Posaunenchor hier seinen Standort erhielt. Den Vereinsraum richtete man mit viel Eigenhilfe her, vom Fußboden, über neue Elektroleitungen oder die passgenauen Schränke, wo auch Noten und Instrumente lagern. 1987 zogen die Musiker ein.

Glück für den Chor: »Die Kirchengemeinde hat uns freitags das Gemeindehaus zur Verfügung gestellt«, so der Vereinsvorsitzende, maximal 25 Musiker kommen dann zusammen.

Die Coronazeit hatte den Langstädter Traditionsverein schwer gebeutelt, jetzt folgte die nächste Hiobsbotschaft. »Brandschutz, Elektrik, sicherheitstechnische Dinge«, brachte der Bürgermeister die Mängelliste vor. Dass man, obwohl bereits 2017 politisch gefordert wurde, alle städtischen Immobilien zu überprüfen, das Alte Rathaus nicht auf der Agenda hatte, wurde von Wolfgang Heil (Freie Wähler) beanstandet.

Stadler sicherte zu, dass gemeinsam mit einem Brandschutzsachverständigen eine Lösung für den Probenraum erarbeitet wird. Und Reiner Weilmünster bekräftige, man wolle sich sogar finanziell beteiligen, um die Sicherheitsmängel auszuräumen. Immerhin: Nach der Coronazwangspause richtete der Posaunenchor Langstadt wieder sein Fest aus. Dorffest mit viel Musik aus. Für die Veranstaltung im Alten Schulhof gab es von der Stadt grünes Licht.

Ursula Friedrich