»Als der Beat ins Freigericht kam«

Kultur: Heimat- und Geschichtsverein stellt Freigerichter Heimatblätter vor - Jugenderinnerungen des Musikers Peter Müller und vieles mehr

Freigericht 30.11.2022 - 17:20 Uhr 2 Min.

»Guess who« mit Peter Müller, Peter Brückner, Burkard Pinkert, Oskar Röll, Karlheinz Franz und Ludwig Weigand aus den 60ern. Foto: HGV Bei der Vorstellung der Heimatblätter (von links): Rudi Höfler, Martin Trageser, Helmut Meintel, Günter Weckmann und Willi Müller. Foto: Otto Grünewald

1962, also vor 60 Jahren, öffnete der Starclub auf St. Pauli seine Pforten, die bis dahin unbekannten englischen Beatles brachten den neuen Musikstil nach Deutschland und junge Musiker aus Freigericht stiegen von der Dorfmusik auf Rock und Beat um.

Säle im Kahlgrund gefüllt

Den Anfang machten »The five Lappins«, es folgten »Les Troubadours«, »The little five«, »The Scotsman-Group«, »Tit for Tat« und Peter Müllers »Guess who«. »Guess who« füllte nicht nur in Freigericht beim Schuwiak oder Gasthaus Zur Hoffnung die Säle, sondern auch im ehemaligen Kreis Gelnhausen und vor allem im Kahlgrund.

Dorthin hat es von den damaligen Musikern beispielsweise Albin Hofmann nach Königshofen verschlagen, Engelbert Dornhecker nach Brücken, und Burkard Pinkert fand seine Ehefrau in Schimborn. Der gebürtige Schimborner Oskar Röll war nicht nur bei »Chicahlgrund«, sondern auch bei »Guess who«, und Engelbert Dornhecker ist heute noch als Sänger in Neuses und Gunzenbach und als Alleinunterhalter bei Alzenauer Seniorenveranstaltungen aktiv.

Breiten Raum nimmt auch der Rückblick von Martin Trageser auf den 150. Geburtstag von Bischof Christian Schreiber ein. Der wohl berühmteste Sohn der Gemeinde Freigericht war von 1921 bis 1929 der erste Bischof des wiedererrichteten katholischen Bistums Dresden-Meißen und danach bis zu seinem Tod 1933 erster Oberhirte des neuen Bistums Berlin.

Bei den Feierlichkeiten im August war sogar der amtierende Berliner Erzbischof Heiner Koch zugegen. Martin Trageser wird örtlich vorhandene Informationen nach Berlin, Dresden und Meißen zur dortigen Eingliederung in die Kirchenarchive senden.

Siegfried Buchhaupt beleuchtet die in Stein gemeißelte Geschichte von sogenannten »Kriegerdenkmalen«. Beim ersten in Somborn aufgestellten Sandstein-Obelisk 1914 ging es nicht nur um das Andenken an die Soldaten der Kriege von 1866 und 1870/71, vielmehr sollte die Aufschrift die Jugend für den Militärdienst begeistern. Im August 1934 wurde ein zweiter Sandstein-Quader mit der Inschrift »Den Helden 1914-1918« eingeweiht. Das dritte, 1975 aufgestellte Denkmal ist mit seiner Aufschrift »Opfer von Krieg und Gewalt 1939-1945« ein Mahnmal geworden.

Zeitzeuge Albert Hof (90) erinnert ans Kriegsende in Freigericht, der Heimat- und Geschichtsverein gedenkt seines 2021 verstorbenen Redaktionsmitglieds Werner Kaiser, Burkhard Dornhecker zitiert aus der Chronik der Konrad-Neumann-Schule in Neuses und Eddy Suchy schildert Erinnerungen als Sängerknabe beim Weihnachtsevangelium in Altenmittlau. Wiederaufbauhilfe für heimische Blasorchester 1945/46 beschreibt Alois Hofmann, und der in Bernbach geborene und heute in Edmonton/Kanada lebende Günther Trageser schickte die Mundartbeiträge »Merr schloachde«, »Es Ohwedder« und »Es Beermicher Bagges«. Mit Nachrichten aus dem Vereinsleben von Inge Weckmann schließen die Heimatblätter.

og

Hintergrund: Die 46. Freigerichter Heimatblätter Die Redaktion des Heimat- und Gesichtsvereins (HGV) Freigericht besteht derzeit aus den Mitgliedern Willi Müller, Martin Trageser, Stefan Trautmann und Rudi Höfler, der die Stelle des verstorbenen Werner Kaiser übernommen hat. Weil Museumsleiter Helmut Meintel wegen der Pandemie noch immer keine Besucher einlassen darf, hält Stefan Trautmann über Facebook die Freigerichter Historie am Leben. Mit einer Fotoausstellung von Freigerichter Häusern und Gebäuden einst und jetzt von Alois Hofmann soll das Heimatmuseum in 2023 wieder geöffnet werden. Die 46. Freigerichter Heimatblättersind im Rathaus, der Buchhandlung Das Buch und bei Optik Soldan in Somborn, in der Kelterei Trageser in Altenmittlau, dem Getränkemarkt Schlabberlatz in Bernbach, der Bäckerei-Filiale Kunzmann in Horbach und im Kaufhaus Benzing in Neuses erhältlich. (og)