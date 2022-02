Alles für amerikanische »Häuser auf Rädern«

Spezialwerkstatt: Ein Mechaniker und ein Ex-Model führen auf dem Babenhäuser Kasernengelände eine Firma, die sich auf die Reparatur von Wohnmobile von US-Herstellern spezialisiert hat

Babenhausen 04.02.2022 - 15:14 Uhr

Michael von Trzebiatowski (links) und Leszek Wieslaw Michniewski behaupten sich mit ihrem Unternehmen US Reisemobile Service auf dem Babenhäuser Kasernengelände in einer Nische.

Warum das just im zweiten Corona-Jahr der Fall war, beantworten Michael und Lesz, wie das Duo genannt werden will (und wie es der Autor ob der komplizierten Nachnamen dankend annimmt), mit einer Reihe von Gründen. Nicht nur, dass man als eierlegende Wollmilchsau fungiere: »Wir machen alles und alle US-Marken, stellen uns dabei sowohl den mechanischen und technischen als auch den gestalterischen Herausforderungen«, sagt Michael, dessen Konterfei in den 90ern europaweit auf Werbeplakaten zu sehen war. Doch dieses breite Portfolio bietet US Reisemobile Service schon länger.

»Es sind Konkurrenten verstorben, andere haben aufgegeben«, zählt Michael auf, warum die Aufträge und damit die Notwendigkeit neuer Mitarbeiter zuletzt deutlich gewachsen seien. »Auf dem Markt hat sich immer mehr konzentriert. Gerade die Spezialisierung auf Wohnmobile der US-Hersteller gibt es in Europa kaum noch. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass es eine Werkstatt wie unsere zwischen Flensburg und Cadiz kein zweites Mal mehr gibt.« Keine große Rolle spiele hingegen die Corona-Pandemie und der vermutete Grund, dass wegen komplizierter gewordener klassischer Urlaubsreisen mehr Menschen aufs Reisen mit dem Wohnmobil umgestiegen seien.

Mit der wachsenden Nachfrage habe man sich allerdings neu ausrichten müssen. Michael kaufte sich vor mehr als zwei Jahrzehnten selbst ein Wohnmobil, lernte dabei Lesz kennen. Der startete vor gut 19 Jahren solo in einer ungeheizten Mini-Werkstatt in der Frankfurter Straße. Michael unterstützte ihn zunächst beratend, stieg schließlich ganz ein und ist (»obwohl ich auch heute noch Model-Anfragen kriege«) längst in seiner neuen beruflichen Welt aufgegangen.

Vor dreieinhalb Jahren zog US Reisemobile Service aufs Kasernengelände um, wo sich das Unternehmen eine Werkshalle mit einer Dreherei teilt. Drinnen arbeitet das Team an einer Hebebühne und zwei Gruben, kann also drei Wohnmobile gleichzeitig beackern - von der Inspektion über die Reparatur von Getriebeschäden bis hin zur Neuaufteilung und dem behindertengerechten Umbau des »Hauses auf Rädern«. »Momentan machen wir besonders viele Dachreparaturen«, sagt Lesz. Komme ein Kunde mit diesem Anliegen, folge meist bald der nächste, fügt Michael hinzu. Die Mundpropaganda als wichtiges Marketingelement führt inzwischen dazu, dass nicht nur Besitzer aus der ganzen Bundesrepublik, sondern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ihre Fahrzeuge nach Babenhausen bringen.

Von den 50 Stellplätzen vor der Halle sind beim Besuch unserer Zeitung dann auch zwei, drei Dutzend belegt. Bis voriges Jahr arbeiteten Michael und Lesz zu zweit, dann stellten sie massiv ein: Mittlerweile hat sich die Belegschaft auf sechs Mitarbeiter verdreifacht, »und in Kürze stellen wir wahrscheinlich schon den nächsten ein«, sagt Michael. Eine dreiteilige Doku im Hessenfernsehen brachte vor wenigen Wochen weitere Aufmerksamkeit, »jetzt haben wir Anfragen von der Praktikantin bis hin zum Feuerwehr-Modellfahrzeugbauer«. Denkbar, dass letzterer ebenfalls einsteigen wird, »solche detailverliebten Leute brauchen wir für den Innenausbau«.

Das Wachstum ihres Unternehmens stellt für Michael und Lesz freilich nicht nur Lust, sondern auch Bürde dar: »Mit dem Größerwerden kommt zwar mehr Umsatz, aber auch mehr Verantwortung. Wir bewegen ganz andere Zahlen, haben aber noch nicht mehr Geld in der Tasche. Wer denkt, dass wir Kapitalisten wären, täuscht sich.« Als limitierender Faktor komme zudem die (gemietete) verfügbare Hallenhälfte hinzu. Ihre unternehmerische Zukunft sehen Michael und Lesz dennoch in den Kaisergärten.

Jens Dörr