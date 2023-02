Albrecht Eitz kündigt Kandidatur in Freigericht an

Bürgermeisterwahl: Amtsinhaber wirft in der SPD-Hauptversammlung "den Hut in den Ring"

Freigericht 27.02.2023 - 12:57 Uhr 1 Min.

Albrecht Eitz, Susanne Friske, Jennifer Miller-Lasik

Im Spätherbst 2024 wird in Freigericht der Bürgermeister gewählt. Ein Bewerber steht bereits fest: Amtsinhaber Albrecht Eitz (SPD) wird erneut kandidieren. "Ich werfe meinen Hut in den Ring", erklärte Albrecht Eitz am Freitagabend in der Jahresversammlung der SPD Freigericht. Die Hauptversammlung war mit dem traditionellen Heringsessen der Freigerichter SPD gekoppelt. Albrecht Eitz trat seinen Dienst am 1. Januar 2019 an - als erster Sozialdemokrat in der Geschichte der Gemeinde Freigericht. Von der Gründung 1970 bis Ende 2006 waren fünf Christdemokraten im Amt, der letzte dieser Reihe war Manfred W. Franz. Vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2018 war Joachim Lucas von der Unabhängigen Wählergemeinschaft der erste Nicht-CDU-Bürgermeister.

Albrecht Eitz hatte sich Ende 2018 in zwei Wahlgängen durchgesetzt. In der Stichwahl holte er knapp 60 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Bewerber Mirko Wolf, nach dem ersten Wahlgang waren Carmen Brönner (CDU, heute "Die Freigerichter") und Achim Kreis (Grüne) ausgeschieden.

Den Rückhalt in seiner Partei sicherte ihm am Freitagabend Susanne Friske (33) zu. Die Vorsitzende ist künftig an der Parteispitze des 80 Mitglieder zählenden Ortsvereins nicht mehr alleine: Nach einer Satzungsänderung war es möglich, eine Doppel-Spitze zu etablieren. Jennifer Miller-Lasik (41) tritt an die Seite Friskes. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurde Anna Brandt (37) und Alexander Dedio (24) gewählt. Die Kasse verwaltet weiterhin Ingrid Trautmann, unterstützt von Marvin Jung. Schriftführer bleibt Andreas Schneider.

Den Bürgermeister unterstützen will auch der jüngst im Amt bestätigte Landrat Thorsten Stolz (SPD), der in einem Gastbeitrag die "gute Zusammenarbeit" des Main-Kinzig-Kreises mit der Gemeinde insbesondere hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik herausstellte. Stolz kündigte an, dass der Kreis sich noch stärker bei der Finanzierung des Freigerichter Hallenbades einbringen werde. Der Betrieb des Hallenbades, das auch von der Kopernikusschule genutzt wird, bedarf alljährlich einer großen finanziellen Kraftanstrengung der Gemeinde.