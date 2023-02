Zehntausende beim Dieburger Fastnachtsumzug

Mit 99 statt der ge­wohn­ten 111 Num­mern hat sich am Di­ens­ta­gnach­mit­tag der gro­ße Die­bur­ger Fast­nacht­s­um­zug durch die Stadt ge­schlän­gelt. Bei früh­lings­haf­tem Kai­s­er­wet­ter säum­ten meh­re­re zehn­tau­send Zu­schau­er die St­re­cke und grüß­ten sich mit den rund 2500 Teil­neh­mern ge­gen­sei­tig mit dem lo­kal ein­zi­g­ar­ti­gen »Äla«. Wäh­rend erst­mals seit 2020 wie­der Men­schen al­ler Ge­ne­ra­tio­nen den tol­len Ta­gen in der Fast­nachts­hoch­burg ei­nen wür­di­gen Ab­schluss be­rei­te­ten, wa­ren ei­ni­ge auch am Ar­bei­ten. Ei­ni­ge Neu­lin­ge weck­ten zu­dem die Hoff­nung auf ei­ne mög­li­che Rück­kehr zu den klas­si­schen 111 Grup­pen.