Adventure Golf am Strandbad geplant

Gemeindevertretung: Großkrotzenburg prüft zwei Optionen für das Areal - Grüne regen Bürgerbeteiligung an

Golf-Abenteuer statt Beachvolleyball? Neue Ideen für das Areal zwischen Ferienspielgelände und Kiosk im Großkrotzenburger Strandbad hat ein Investor, dessen Pläne jetzt die Gemeindegremien prüfen.

Demnach will ein Unternehmen aus Bamberg am Nordrand der großen Wiese zwischen Ferienspielgelände und Kiosk auf rund 3000 Quadratmetern einen Miniatur-Golfplatz mit 18 Löchern, Kleingastronomie und zusätzlichen Spielmöglichkeiten einrichten. Nicht das klassische Minigolf, erläuterte Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU), sondern eine modernisierte Variante. Zum Konzept gehören auch ein Kletterparcours für Kinder, Kunststoffbahnen zum Eistockschießen und Slacklines zum Balancieren.

Das Ganze soll nach dem Wunsch des Investors so schnell wie möglich entstehen, Eröffnung schon im kommenden Frühjahr. Ganz so rasant wollen die Fraktionen nicht vorgehen, wenngleich der Vorschlag den Kommunalpolitikern, gemessen an den Redebeiträgen vom Freitag, durchweg gefällt. Erst einmal sollen sich der Haupt- und Finanz- sowie der Bau- und Umweltausschuss mit Einzelheiten befassen und, so Grünen-Sprecher Lukas Bäuml, auch die Bürger einbeziehen.

Offene Fragen sieht der Fraktionslose Aloys Lenz: So liefen nächstes Jahr die Pachtverträge der Gemeinde mit dem Strandbadbetreiber und dem Kiosk-Inhaber aus. Wie es jeweils weitergehe, sei noch nicht klar, ebenso die künftige Rolle der Kommune. Eine sinnvolle Ergänzung des Freizeitangebots sieht der CDU-Fraktionsvorsitzende Max Schad in der Idee, die sich auch ohne das von Lenz geforderte Gesamtkonzept gut in das Gelände einpasse.

Nach den Vorstellungen des Betreibers soll Adventure Golf alljährlich von Anfang März bis Ende Oktober bis zu 18.000 Besucher anlocken - also über die Badesaison im Strandbad hinaus. Dabei wird - wiederum auf Antrag von Aloys Lenz - aktuell noch geprüft, ob eine ganzjährige Öffnung des Geländes als Naherholungsgebiet rechtlich möglich und vertretbar ist. Ja, meint der Antragsteller, wenn das Bad nach Saisonende formell in ein Freizeitgebiet umgewidmet und jeglicher Hinweis auf die Bademöglichkeit entfernt werde. Nicht ohne teures Aufsichtspersonal, wenden die Skeptiker im Ortsparlament ein.

Die Beratungen in den Ausschüssen hat Lenz' Vorstoß, der in der Oktober-Sitzung ausführlich diskutiert wurde, zusammen mit zwei Anträgen der Initiative und der FDP bereits durchlaufen. Im Ergebnis schickte das Plenum am Freitag den Gemeindevorstand ohne Gegenstimmen mit einer Arbeitsliste los. Demnach soll die Verwaltung ermitteln, wie teuer ein Fachgutachten von TÜV oder Dekra kommt, in Langenselbold und Hungen nach Erfahrungen mit der dortigen Winteröffnung fragen und bis zur ersten Sitzung im kommenden Jahr Fakten liefern.

