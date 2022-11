Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Achtjähriger wird in Fulda von Auto erfasst und schwer verletzt

Auto übersehen

Fulda 19.11.2022 - 10:32 Uhr < 1 Min.

"Unfall" in roten LED-Leuchtbuchstaben steht zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Den Polizeiangaben zufolge hatte der Schüler das von rechts kommende Fahrzeug am Freitagmittag übersehen. Durch den Zusammenprall sei er über die Fahrbahn der zweispurigen Straße geschleudert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Freund, der den Achtjährigen begleitete, wurde nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa/lhe