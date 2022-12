A5 am Gambacher Kreuz am Freitag gesperrt

Schlaglöcher durch Frost

Münzenberg 23.12.2022 - 08:49 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stau auf einer Autobahn.

Die Richtungsfahrbahn Kassel müsse am Freitag (23. Dezember) ab 8.00 Uhr gesperrt werden, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag in Wiesbaden mit. Voraussichtlich am Nachmittag könne zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, wann die A5 Richtung Norden wieder komplett befahrbar ist, sei noch nicht genau zu sagen.

Es erfolge eine Umleitung ab dem Gambacher Kreuz über die A45, die A485 sowie A480 via Gießen zum Reiskirchener Dreieck. Die Frostschäden waren laut der Autobahngesellschaft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entstanden.

dpa/lhe