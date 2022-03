82 Wohnungen ersetzen Gewächshäuser

Stadtentwicklung: Wohnbebauung auf dem Babenhäuser Grünewald-Gelände wird noch in diesem Jahr eingeleitet

Babenhausen 24.03.2022 - 16:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bis vor etwa einem Jahr reihten sich in Babenhausen entlang der Straße "An der Stadtmauer" noch Gewächshäuser auf dem Grünewald-Gelände auf. Inzwischen ist dort schon der Abbau erkennbar. Auf dem Gelände soll noch in diesem Jahr eine Neubebauung mit 82 Wohngebieten eingeleitet werden. Foto: Michael Prasch

»Der Bebauungsplan ist seit gut einem Jahr genehmigt«, erklärt der Fachbereichsleiter für Stadtplanung und Hochbau im Babenhäuser Stadtbauamt, Jürgen Deckarm. Die baldige Genehmigung des Bauantrags wird erwartet. Dann werden die Gebäude auf dem rund einen halben Hektar großen Gelände zwischen der Martin-Luther-Straße und der katholischen Kirche St. Josef abgetragen, und die neue Bebauung des Geländes entlang der Straße »An der Stadtmauer« kann beginnen.

Insgesamt mindestens 20 Millionen Euro werden investiert. So wurde es bereits vor etwa fünf Jahren taxiert. Aber inzwischen sind die Preise am Bau enorm gestiegen. Als der Babenhäuser Wilhelm Grünewald um 1870 die Gärtnerei einrichtete, lag das Areal noch am Stadtrand, direkt vor der alten Stadtmauer aus dem Mittelalter. Inzwischen gehört das Grünewald-Gelände zum Stadtkern und stand als »Filetstück«, wie es in den vergangenen Jahren schon bei den langen Diskussionen von Kommunalpolitikern bezeichnet wurde, zeitweise im Brennpunkt der »Verplanung«. Denn: Bereits vor einem Jahrzehnt zeichnete sich ab, dass die Traditions-Gärtnerei nicht für immer im Stadtkern ihren Platz haben wird.

Aber erst vor etwa fünf Jahren wurde die Pläne konkreter. Und da sprach dann auch das Stadtparlament mit. Und zwar konträr. Der damalige Bürgermeister Achim Knoke (SPD) und die SPD-Fraktion favorisierten zur Aufwertung der gesamten Innenstadt eine teils gewerbliche Nutzung mit Geschäftsräumen in der vorderen Reihe entlang der Straße »An der Stadtmauer«. Diese war erst vor etwa 50 Jahren angelegt worden, als man die mitten durch die Altstadt führende Fahrstraße etwas vom Durchgangsverkehr zu entlasten versuchte.

Zusätzliche Geschäfte sollten als Frequenzbringer auf dem Grünewald-Gelände in der Innenstadt eröffnet werden, so der Vorschlag des damaligen Bürgermeisters. Aber letztlich setzten sich diese Pläne in den städtischen Entscheidungsgremien nicht durch, wurde einer weitgehend vom Wohnungsbau bestimmten Bebauung der Vorzug gegeben. Auch der vom Investor angedachten Bebauung mit bis zu 16 Meter hoch aufragenden Geschossbauten wurde eine Absage erteilt - zumal sich gegen die »Flachdachbunker« - so eine Bezeichnung aus der Bürgerschaft - ein Protestfront formierte. Eine solch klotzige Bebauung passe ganz und gar nicht zum alten Stadtkern, war ein Argument.

Die Investoren legten eine neue Planung vor, die nur noch Geschossbauten bis zu einer Höhe von 12,5 Metern vorsieht, wobei eine Wohnbebauuung Priorität hat. So ist nun eine dreigeschossige Bebauung mit einem zurückgesetzen Staffelgeschoss für die Gebäude vorgesehen. Insgesamt sollen 82 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern Platz finden, wie das Aurelion-Büro auf Anfrage mitteilte.

Deren Vermarktung soll noch in diesem Jahr anlaufen. Und es soll nach der Räumung des Geländes auch rasch gebaut werden. Gärtner Klaus Blümler wird mit seiner Frau Sabine die Traditionsgärtnerei an einem neuen Standort weiterführen. Bereits vor mehr als einem Jahr hat er mit der Umsiedlung an die Bouxwiller Straße begonnen, wo sich inzwischen Gewächshäuser aufreihen.

Michael Prasch