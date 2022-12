Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

5000 neue Bäume für Hanau durch Planet Tree

Hanau 09.12.2022 - 15:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ermöglicht wird die Neupflanzung durch das Unternehmen Planet Tree, dass vor rund zwei Jahren im Hanauer Stadtteil Großauheim von der Familie Schnee gegründet wurde. Die Schnees hatten die Idee, dass Menschen einen Baum im heimischen Forst durch ein paar Klicks im Internet und eine Geldspende pflanzen lassen können. Geokoordinaten zeigen an, wo genau der Baum gepflanzt werden wird. "Von Januar bis Juni wurden rund 1700 Bäume in Hanau von Firmen und Privatpersonen gesponsert. Diese werden jetzt nach und nach eingepflanzt" erläutert Leslie Schnee, der das Unternehmen gemeinsam mit Ehefrau Sandra und seiner Mutter Kathrin Schnee gegründet hat. "Bis Ende des Jahres kommen wahrscheinlich durch die anstehende Weihnachtszeit noch einmal mehr als 3000 Bäume hinzu, die dann im kommenden Frühjahr eingepflanzt werden." Insgesamt würden auf diese Weise rund 5000 Baumsetzlinge im Hanauer Stadtgebiet gepflanzt, rechnet Schnee vor; 200.000 Bäume seien es bisher in ganz Deutschland.

Josef Pömmerl