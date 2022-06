»38 1772« und andere stählerne Stars

Freizeit: Lokschuppenfest des Vereins Museumseisenbahn Hanau - 3000 Besucher

Hanau Montag, 13.06.2022 - 11:48 Uhr

Ein Be­su­cher­mag­net für Jung und Alt war das zwei­tä­g­i­ge Lok­schup­pen­fest, wel­ches der Ve­r­ein Mu­se­umsei­sen­bahn Ha­nau nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se am Wo­che­n­en­de im his­to­ri­schen Bahn­be­triebs­werk an den Hei­de­ä­ckern ver­an­stal­tet hat. Ob Fa­mi­li­en mit Kin­dern, Freun­de al­ter Tech­nik oder ein­ge­f­leisch­te Ei­sen­bahn­fans - mehr als 3000 Gäs­ter ka­men an bei­den Ta­gen auf ih­re Kos­ten.