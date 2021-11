28 Millionen Euro für neue Babenhäuser Grundschule

Schulbau: Landkreis stellt Projekte der nächsten Jahre vor - Weitere 29 Millionen fließen nach Schaafheim

Darmstadt-Dieburg 12.11.2021

Allgemeines: Für den statistisch besonders sattelfest zu ermittelnden Zeitraum - also mit Blick auf die schon geborenen Kinder - sagt der Landkreis Darmstadt-Dieburg steigende Zahlen für die meisten seiner 81 Schulen voraus. Derzeit werden im LaDaDi mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche in mehr als 500 Gebäuden mit einer halben Million Quadratmeter Gebäudefläche unterrichtet und teils auch nachmittags betreut.

In den nächsten fünf Haushaltsjahren, von 2022 bis einschließlich 2026, sieht der Kreis in der Investitionsplanung insgesamt 366 Millionen Euro für Schulbau-Maßnahmen vor. 2022 sollen zunächst »nur« 50 Millionen verbaut werden, weil sich der Kreishaushalt wegen Corona noch in einer Konsolidierungsphase befindet. In den vier Jahren danach wächst der Betrag auf 74 bis 82 Millionen pro Jahr. Auch für die Zeit ab 2027 sind schon viele Vorhaben projektiert, kalkuliert und in die weitere Planung eingearbeitet.

Babenhausen: In Babenhausen stand in jüngerer Vergangenheit der Bau der Mensa an der Joachim-Schumann-Schule im Vordergrund. 15 Millionen Euro hat der Kreis hier bereits investiert. Nun stehen noch einige hunderttausend Euro für die Herrichtung der Außenanlage und für ein Sportgelände im nahen Feld bereit. Der Sportplatz mit Leichtathletik-Anlagen dürfte aber noch einige Zeit auf sich warten lassen: Ein Teil des Budgets dafür ist erst ab 2027 vorgesehen. Wie bei fast allen Projekten machten Landrat, Schuldezernent und Da-Di-Werk-Leiter bei der Schulbau-Präsentation keine detaillierten Zeitangaben - auch weil das den Rahmen der Veranstaltung gesprengt hätte.

Holger Gehbauer skizzierte aber, dass in Babenhausen der Bau einer neuen, dreizügigen Grundschule für rund 300 Kinder auf dem Kasernengelände (wir berichteten) »bis 2026 abgewickelt« sein soll. Hierfür veranschlagt der LaDaDi Gesamtausgaben von 28 Millionen Euro. Was aus der bestehenden Sporthalle auf der Konversionsfläche werde, sei »noch offen«. Erst in der nächsten Wahlperiode, ab 2027, steht ein Neubau für die Bachgauschule am Standort der Joachim-Schumann-Schule mit drei Millionen Euro in der Planung. Gleiches gilt für ein Gebäude mit Mensa und Mediathek an der Langstädter Markwaldschule, das ebenfalls frühestens in sechs, sieben Jahren Thema werden soll.

Schaafheim: An der Eichwaldschule werden die örtliche Grundschule sowie die Haupt- und Realschule zusammengelegt. Dadurch ergibt sich bei der Bruttogeschossfläche ein zusätzlicher Bedarf von 3000 Quadratmetern. Der Ausbau der Ganztagsschule fordert weitere Flächen.

Bereits errichtet wurde an der Eichwaldschule in einem ersten Bauabschnitt ein modulares Gebäude für die Jahrgänge sieben bis zehn, in dem sich Klassen- und Differenzierungsräume befinden. Bislang wurden knapp fünf Millionen Euro investiert. Für die Erweiterungen und die Sanierung des Hauptgebäudes sollen in dieser Wahlperiode zusätzliche 29 Millionen ausgegeben werden.

Fürs Schuljahr 2026/27 prognostiziert der LaDaDi an der Eichwaldschule etwas mehr Grundschüler, zugleich gegenüber dem Schuljahr 2020/21 aber eine sinkende Zahl an Haupt- und Realschülern.

Jens Dörr