2.500 Besucher pro Woche im neuen Hallenbad

Freizeit: Die Becken in Dieburg sind seit einem Jahr in Betrieb - Gaskosten tragbar, Wassertemperatur bleibt

Dieburg 28.10.2022 - 11:51 Uhr 1 Min.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist das neue Dieburger Hallenbad (auf dem Foto das Schwimmerbecken mit den sechs 25-Meter-Bahnen) in Betrieb und verzeichnet pro Woche 2 500 Besucher. Foto: Jens Dörr

Während der Schulzeit registrierte der Wassersportverein im ersten Jahr 2.500 Besucher pro Woche. Insgesamt nutzen 23 verschiedene Schulen mit noch mehr Klassen das WSV-Sportbad. Lediglich in den hessischen Sommerferien blieb das Bad wie geplant für Instandhaltungsmaßnahmen sechs Wochen lang geschlossen. Zudem sind bislang mehr als 20 Vereine Gast im neuen Hallenbad, das neben Groß-Zimmern derzeit das einzige verfügbare im Ostkreis ist (Münster ist schon seit 2019 geschlossen). Hinzu kommen mehrere private Schwimmschulen als Mieter. Öffentliche Badezeiten gibt es weiter nicht.

Großer Nutzer ist natürlich auch der WSV selbst, der das Bad umfassend mit eigenen Gruppen wie den Frühschwimmern, für Schwimmkurse und natürlich seinem "Swim Team" belegt. Als neue Abteilung frisch hinzugekommen sind zudem die Schwimmer der Versehrtensportgemeinschaft Darmstadt. "Wir bieten jetzt also auch Behindertensport", freut sich Schulte. Die gegenüber dem alten Trainingsbad am Campus massiv gestiegene Attraktivität des WSV Dieburg und seines neuen Hallenbads hat sich mittlerweile auch in der Verdopplung der Mitgliederzahl auf 400 aktive Schwimmer plus 50, 60 passive Fördermitglieder niedergeschlagen. Zudem sei "die Fluktuation der Mieter im Sportbad in diesem Sommer geringer gewesen als im alten Bad", überbringt Schulte auch hier gute Nachrichten.

Der Ausblick von Klaus Schulte, den die Stadt wegen seines herausragenden Einsatzes für den WSV, den 18-jährigen Betrieb des ehemaligen Trainingsbads sowie den Neubau des Sportbads im Sommer zum "Dieburger des Jahres" gekürt hat, fällt ebenfalls optimistisch aus: "Das Lehrbecken ist eine Goldgrube und nahezu komplett ausgebucht. Aber auch beim Sportbecken nähern wir uns der 70-prozentigen Auslastung und damit mehr als dem, was wir kalkuliert haben."

Die Wassertemperaturen in den zwei Becken werde man vor allem wegen der vielen Kinder, die ins Sportbad gehen, trotz der hohen Gaspreise nicht senken. "Selbst wenn unsere Gaskosten um 20 000 Euro im Jahr steigen, ist das bei einem Gesamtbudget von 700 000 Euro für uns zu stemmen", rechnet Schulte vor.

