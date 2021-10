Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

19-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall mit drei Toten vor Gericht

Unfall wäre vermeidbar gewesen

Frankfurt 05.10.2021 - 09:29 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Es sollte eine spontane Spritztour in den Taunus werden und endete in einer Katastrophe. Nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten beginnt an diesem Mittwoch (6. Oktober) der Prozess gegen einen inzwischen 19 Jahre alten Schüler vor dem Amtsgericht Frankfurt. Ihm wird dreifache fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Drei Tage nach seinem 18. Geburtstag soll der Angeklagte im Oktober 2020 drei Freunde in das Auto seiner Mutter eingeladen haben. Auf der Straße zwischen den Ortschaften Hofheim-Langenhain und Hofheim-Wildsachsen im Main-Taunus-Kreis verlor er dann laut Anklage die Kontrolle über das Auto. In einer langgestreckten Kurve querte das Auto die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum.

Statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern hatte der Fahrer den Ermittlungen zufolge auf 135 Stundenkilometer beschleunigt. Die beiden hinten im Wagen sitzenden Mitfahrer starben noch am Unfallort, der Beifahrer kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Toten waren 17, 18 und 19 Jahre alt. Der Fahrer überlebte den Unfall mit leichten Blessuren. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft stützt sich vor allem auf ein verkehrstechnisches Gutachten, wonach der Unfall bei Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit hätte vermieden werden können. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.

dpa