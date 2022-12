Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

18-Jähriger bei Frontalzusammenstoß getötet

Autos in Kurve zusammengeprallt

Groß-Zimmern 05.12.2022 - 09:33 Uhr < 1 Min.

Zwei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall am Sonntagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos seien demnach in einer Kurve zusammengeprallt. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

dpa