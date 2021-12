150 Jahre Odenwaldbahn

Historie: Umstädter Museums- und Geschichtsverein veröffentlicht Buch zum Jubiläum

Groß-Umstadt 27.12.2021

Titerl des zum 150jährigern Jubiläums der Odenwaldbahn erscjhienenen Bandes.

Mit der Eröffnung des Streckenabschnitts von Wiebelsbach-Heubach über Höchst und Bad König bis nach Erbach war auch der südöstliche Landesteil des Großherzogtums Hessen-Darmstadt an die großen Verkehrsströme angeschlossen.

Der Bahnbau vollzog sich in mehreren Etappen. Als erster Abschnitt in Betrieb ging schon am 29. Mai 1870 die Strecke von Babenhausen, welches bereits 1858 von Aschaffenburg und Darmstadt per Bahn erreichbar war, nach Groß-Umstadt. Die Verlängerung bis Wiebelsbach-Heubach (heute: Groß Umstadt-Wiebelsbach), dem späteren Betriebsmittelpunkt, erfolgte ein halbes Jahr später. Zwischen Dezember 1870 und Juli 1871 wurde auch der Streckenast von Darmstadt nach Wiebelsbach-Heubach in mehreren Etappen fertiggestellt.

Von der Odenwaldbahn, wie sie sich heute präsentiert, fehlten danach aber noch zwei wichtige Abschnitte: Es waren die Verbindungen Babenhausen - Hanau war, sowie der topografisch anspruchsvolle Abschnitt Erbach - Eberbach am Neckar mit dem 3100 Meter langen Krähbergtunnel. Beide wurden erst 1882 eingeweiht. Jetzt erlangte die Strecke durch den Odenwald auch eine überregionale Bedeutung. So rollte über ihre Schienen Ende des 19. Jahrhunderts eine zeitlang ein Schnellzug von Berlin über Frankfurt und Stuttgart nach Zürich.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg begann die Ära der Odenwaldeilzüge von Frankfurt über die Odenwaldbahn und das Neckartal bis nach Stuttgart. Während die Zahl dieser Eilzüge ab den 1970er-Jahren erhöht wurde, dünnte man den Fahrplan der Nahverkehrszüge vor allem abends und am Wochenende immer mehr aus.

Seit der Regionalisierung des ÖPNV hat sich der Trend umgekehrt. Insbesondere seit Übernahme des Verkehrs durch das Unternehmen VIAS ist Zugangebot so dicht wie noch nie zuvor. Anstelle von Eilzügen nach Stuttgart gibt es seit 2005 Regionalexpresszüge im Zweistundentakt sowohl über Darmstadt Nord als auch über Hanau nach Frankfurt. Ab Ende August 2022 werden sie auf dem Hanauer Ast sogar im Stundentakt verkehren.

Einen ausführlichen Einblick in die Geschichte der Odenwaldbahn gewährt der rechtzeitig zum Jubiläum erschienene gleichnamige Band des Umstädter Museums- und Geschichtsvereins mit dem Untertitel »Reiseberichte aus 150 Jahren«. Ein in der Region beheimatetes Autorenkollektiv beschreibt Streckenverläufe, Bahnanlagen, Lokeinsätze und den Betriebsalltag mehrerer Epochen. Veranschaulicht wird dies mit zahlreichen historischen, aber auch neueren Fotos sowie mit Lageplänen und Kursbuchauszügen. Die Beschreibung einer Bahnreise von Groß-Umstadt nach Hanau anno 1953 erinnert an Personenwagen 3. Klasse mit Holzbänken hinter der fauchenden Dampflok, an lebhaften Güterverkehr in Dorfbahnhöfen wie Klein-Umstadt oder Langstadt und an das mitten im Babenhäuser Wald gelegene Stellwerk »Abteischneise«.

Der 116 Seiten starke Band mit ebenso vielen Abbildungen ist erhältlich im Online-Shop des Groß Umstädter Gruberhof-Museums unter https://www.gruberhof-museum.de.

Ernst Bäppler