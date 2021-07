15 neue Stolpersteine verlegt

Gedenken: Großkrotzenburg erinnert an jüdische Opfer des Nationalsozialismus - Schüler verlesen Biografien

Stoplersteinverlegung in Großkrotzenburg

Am 9. und 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört - nicht nur in den Städten, auch im ländlichen Raum. In Großkrotzenburg lebten damals 155 jüdische Gemeindemitglieder, das waren etwa zehn Prozent der Einwohner. In den Morgenstunden des 10. November wurden alle männlichen Juden verhaftet und in die Synagoge an der Steingasse gebracht. Hier begann ein qualvoller Weg, an dessen Ende viele von ihnen den Tod fanden.

Die genauen Überlieferungen dieser schrecklichen Stunden und Tage fasste eine Gruppe junger Menschen vergangenes Jahr in einem Videobeitrag zusammen. Unter dem Titel »Die Reichsprogromnacht in Großkrotzenburg« ist es auf Youtube zu finden. Unterstützt wurden sie dabei von Monika Pfeifer vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge, die sich mit Hingabe für die Erinnerungskultur in ihrer Gemeinde einsetzt.

Am Mittwochmorgen war die Synagoge an der Steingasse Ausgangspunkt der Verlegung neuer Stolpersteine, »die die Erinnerung an die Opfer in unserem Alltag wach halten sollen«, erklärt Pfeifer. Bis heute durchsucht sie regelmäßig die Staatsarchive, um Biografien der Opfer zu erstellen, ihnen ein Gesicht zu geben und ihre Nachfahren zu finden.

So machte es Pfeifer auch möglich, dass Helmut Blumenberg, der Großneffe von Julius Walter Berberich, bei der Stolpersteinverlegung am Mittwoch anwesend sein konnte. Begleitet wurde er von seiner Tochter Alexandra Kretschmer-Blumenberg.

Julius Walter Berberich wurde am 4. Oktober 1909 in Großkrotzenburg geboren. Mit 14 Monaten zog er mit seinen Eltern und seinen drei älteren Geschwistern nach Hanau, wo er seine Kindheit verbrachte und später eine kaufmännische Laufbahn einschlug. 1938 heiratete er Erna Karola Gutmann und wohnte zunächst in Frankfurt, wo er am 13. November 1938 verhaftet und ins Konzentrationslager in Buchenwald deportiert wurde. Über weitere Lager in Frankreich landete Berberich letztendlich in Auschwitz, wo er am 4. Januar 1943 den psychischen und physischen Strapazen erlag.

An insgesamt fünf Stationen im alten Ortskern wurden die neuen Stolpersteine mit dem Namen von Julius Walter Berberich und weiteren Opfern verlegt. Zwei sechste Klassen des Franziskanergymnasiums verlasen vor Ort Auszüge der Biografien der jüdischen Opfer.

Moderiert wurde die Veranstaltung vom evangelischen Pfarrer Manuel Goldmann. Mit Heinz Richter wohnte auch ein Zeitzeuge der Verlegung bei. Der Steinheimer, der »in Großkrotzenburg viele Freunde« hat, feierte in der Synagoge vor drei Jahren seinen 90. Geburtstag und wünschte sich damals eine Spende zur Finanzierung weiterer Stolpersteine. 700 Euro kamen dabei zusammen, womit Richter etwa die Hälfte der neuen Steine finanzierte.

In der Ehemaligen Synagoge an der Steingasse 10 wird noch bis Sonntag, 18. Juli, von 16 bis 18 Uhr eine kleine Ausstellung präsentiert, die die Geschichten der jüdischen Opfer aus Großkrotzenburg ausführlich erzählt.

Per Bergmann

Im Überblick: die neuen Stolpersteine Die neuen Stolpersteine in Großkrotzenburg tragen folgende Namen: Eva und Abraham Berberich Erna, Moses und Laura Liesel Berberich Jette und Gustav Hirschmann Sarah und Salomon Hirschmann Marianne, Adolf, Therese und Manfred Berberich Julius Walter Berberich und Lina Westheimer. pber