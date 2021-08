100 Jahren Musikverein Bernbach

Jubiläum: Feier mit Open-Air-Konzert am Sonntag - Landesmusikdirektor Karsten Meier ist Dirigent seit 2001 - Blick in die Vereinschronik

Probebetrieb des Blasorchesters in Pandemie-Zeiten 2021 im Freien. Foto: Verein Die Blaskapelle des Musikvereins Bernbach beim Festzug »70 Jahre GV Harmonie Bernbach« im Jahr 1949, angeführt von Dirigent Willi Trageser sen. Archivfoto: Verein

Am Weißen Sonntag 1921, als die Bernbacher Kommunionkinder vom Musikverein Somborn begleitet wurden, weckte Josef Koch das Interesse für eigene Blasmusik. In kurzer Zeit arrangierte Willi Trageser I die Gründung des Musikvereins Fidelio Bernbach mit neun Gleichgesinnten. Der erste Auftritt fand im Juli 1923 anlässlich der Hochzeit des Vereinswirtes Julius Aul im Gasthaus »Zum grünen Baum« statt. Nach dem ersten Konzert im Herbst 1923 folgte eine Aufwärtsentwicklung bei der Mitgliederzahl Der Zweite Weltkrieg brachte den Spielbetrieb zum Erliegen. Im Herbst 1946 wird im Gasthaus »Zur Hoffnung« der Musikverein Bernbach neu gegründet. In den 50er-Jahren erlebt er neben Höhenflügen auch existenzielle Krisen, weil zeitweise nur rund ein Dutzend Musiker zur Verfügung steht. Nachdem 1959 der Komponist und Musikpädagoge Edmund Löffler aus Dettingen die musikalische Leitung übernommen hatte, konnte das Niveau des Blasorchesters beachtlich gesteigert werden. Im Dezember 1959 wurde mit 20 jungen Musikern eine Jugendkapelle gegründet. In den 70er-Jahren lag der Schwerpunkt auf Egerländer und Böhmischer Blasmusik, mit der regelmäßig bei Großveranstaltungen wie dem Hallenfußballturnier in der Frankfurter Festhalle oder Konzerten in der Jahrhunderthalle Höchst aufgespielt wurde.

Nach 14-jähriger Dirigententätigkeit von Emil Hetzer geht der Taktstock 1981 an Manfred Ifland, unter dessen Leitung weiterer Schwung in den Verein kommt. Neben volkstümlicher Blasmusik wird moderne Literatur in das Repertoire aufgenommen. 1987 musste der Verein seinen Proberaum im alten Bürgermeisteramt am »Dalles« räumen, renovierte in Eigenleistung den ehemaligen Feuerwehrraum nebenan und hat nach weiterem Ausbau in 2009 ausreichend Platz für den Vereinsbetrieb. 2001 wurde der studierte Klarinettist und mittlerweile Landesmusikdirektor Hessen und stellvertretende Bundesmusikdirektor Karsten Meier als Dirigent verpflichtet, der seither mit großem Erfolg die musikalischen Geschicke leitet. Und mit Marco Hüller, Wolfgang Rack und Monika Schum ein wurde gleichberechtigtes Vorstandstrio gewählt.

Für Sonntag, 22. August, laden Verein und Pfarrei zum »Open Air zum Bartholomäustag (Kirchweih)« ein. Um 10 Uhr ist Festgottesdienst, um 11 Uhr Platzkonzert. Nach Mittagsimbiss und Kuchen to go ist um 17 Uhr Schlussandacht mit Primizsegen.

Zahlen und Fakten: Musikverein Bernbach Der Musikverein 1921 Bernbach hat zur Zeit 270 Mitglieder, darunter50 aktive Musiker. Vorsitzende sind Monika Lange, Daniel Rack und Marco Hüller, Dirigent ist Karsten Meier. Kontakt unter Burgstraße 11, 63636 Brachttal oder vorstand@mv-bernbach.de. ()