Post von Poppe: Von dummen "Experten" und Miltenberger Corona-Verschwörern

Unsere Freitagskolumne

Post von Poppe. Foto: Anja Keilbach

Liebe LeserInnen,

kennen Sie den Dunning-Kruger-Effekt? Er beschreibt die Selbstüberschätzung von Menschen, die so überhaupt keine Ahnung von einem Thema haben und sich – auf dem sogenannt 'Mount Stupid' sitzend - genau deswegen für Experten halten. Kurzum: Er beschreibt die Kommentarspalten im Internet und die vielen Lautsprecher in diesen Tagen. Dabei wäre in diesen Tagen das Ehrlichste, wenn man sich einfach mal eingestehen würde, dass das alles gerade nicht schön ist, aber man selbst auch keine bessere Lösung parat hat.

Vor einer Woche postete ich bei Facebook folgenden Scherz: „Die Polizei Hameln hat einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen aufgelöst. Einige Erwachsene versteckten sich mit Kids in Schränken und dem Bad. Die Gastgeber wollen jetzt Beschwerde einreichen: Angeblich hat ein Polizist vor dem Suchen nicht bis zehn gezählt und 'Komme!' gerufen. Ein schneller Witz, für den ich beruflich keine Verwendung hatte und mit dem ich privat für ein paar Lacher sorgen wollte. Darunter entstand in kürzester Zeit eine hitzige Corona-Diskussion mit Hunderten Kommentare.

Wir sind alle so dünnhäutig geworden. Wir sind so müde. Wir wollen unser altes Leben zurück. Ich auch. Ich versuche Corona-Entschleunigung und erwische mich doch wieder, wie ich beim Zappen bei Lanz im ZDF hängen bleibe, mich von Headlines in Kommentarspalten ziehen lasse und Diskussionen starte, die in etwa so aussichtsreich sind, als würde man einem Fisch die Vorteile vom Leben an Land vermitteln wollen. Im Supermarkt setzte ich letzte Woche beim ersten Kunden mit Maske unter der Nase zum „Entschuldigen Sie, aber...“ an – brach dann doch ab, weil ich in der Zwischenzeit fünf weitere Rüssel-Exhibitionisten entdeckt hatte. Resignation trifft Frustration zwischen Kühltheke und Quengel-Regal.

Ich kann jeden verstehen, der frustriert ist, weil er Verlierer der Maßnahmen ist. „Unkomplizierte Hilfen“ ist für mich schon jetzt Unwort des Jahres. Gleichzeitig bringt alles, was diesen Leuten helfen könnte, Tausende andere in Schieflage und Gefahr. Es ist, als würde man auf der Titanic sitzen und drei Omas aus dem Rettungsboot werfen, damit ein anderer Passagier Platz findet. Wo ist die Grenze? Wie viele Menschenleben darf man riskieren, damit andere ihre wirtschaftliche Existenz erhalten können? Wie wichtig war Weihnachten und Silvester rückblickend? Wie lange hält die durchschnittliche Familie Homeschooling durch? Wie lange ein Kind das Dauerleben in einer zerrütteten Ehe der Eltern? Ich weiß das alles nicht. Ich will das alles nicht abwägen müssen.

Für die nächsten Monate hat eine bekannte Initiative im Kreis Miltenberg wöchentlich eine Demo angekündigt. Jüngst marschierte man - auf Töpfe trommelnd - durch die Miltenberger Altstadt. Ansonsten tauschen sich einige der Dauerläufer gerne in Telegram-Gruppen aus. Sie verbreiten dort wildeste Verschwörungen mit vollster Überzeugung, bei denen sogar David Dunning und Justin Kruger, die Erfinder des Dunning-Kruger-Effekt, den bisherigen „Mount Stupid“ als kleinen Hügel bezeichnen würden.

Will ich, dass das aufhört? Natürlich! Aber ich will auch, dass unsere Demokratie weiter geht. Klar! Die Zahnarztpraxis meiner Wahl ist nur 200 Meter weg und ich befürchte meine Zahnärztin kann mein Zähneknirschen ständig hören. Aber dennoch: Wer jetzt noch keinen kennt, der einen schweren Verlauf hatte oder der sogar einen lieben qualvoll an Corona gestorbenen Menschen beerdigen musste, der will keinen kennen. Wer jetzt noch Experten ignoriert und lieber auf Youtube-Wissenschaftler hört, der ist ein verdammter Egoist. Es gibt Spielraum zwischen „Lassen wir es laufen“ und „Machen wir alles dicht“. Wo der Punkt ist, an dem es die wenigstens Folgeschäden jeder Art gibt? Ich weiß es nicht. Keiner weiß das.

Es ist Licht am Ende des Tunnels. Der Pandemie-Marathon geht hoffentlich in die Endphase. Wer je einen gelaufen ist, der weiß, dass die letzten Kilometer die mit Abstand heftigsten sind. Ich werde weiter Witze online stellen, in der Hoffnung, ein paar Leute in diesen anstrengenden Tagen zum Schmunzeln zu bringen.

In Kirchzell sind Wölfe gesichtet worden. Unser Landkreis gibt sich echt Mühe, damit die Leute zu Hause bleiben. Halten Sie durch und verlieren Sie den Humor nicht. Und trauen Sie sich ruhig mal zu sagen „Ich weiß es doch auch nicht!“. Laut Dunning-Kruger kommt nach dem Berg der Dummheit das Tal der Verzweiflung. Ich glaube da sind wir gerade fast alle und wandern in Richtung „Weg der Erleuchtung“. Schöne Grüße an alle auf den Gipfel – schickt doch mal eine Karte!

Ihr

Thomas Poppe

Unser Kolumnist : Thomas Poppe Thomas Poppe ist als freier Autor für bekannte Formate wie die „ZDF-Heute-Show“ oder „Late Night Berlin“ tätig und textet für die Hamburger Kommunikationsagentur SZENARIO3. Der 38-Jährige lebt mit Frau und zwei Kindern in Eichenbühl. Zum Wochenausklang schreibt Thomas Poppe jeden Freitag seine Kolumne "Post von Poppe" exklusiv für main-echo.de.