Niedernberger Fastnacht im Wandel: Othmar Morczinczyk zeigt sein Videoarchiv

Mit Aufnahmen von 1982

Die Garde des NCV Anfang der 1960er Jahre. Disney's Bösewichte ist das Motto der Prinzengarde des NCV in diesem Jahr.

Hunderte Menschen hüpfen ausgelassen durch die Gassen. Sie haben einander untergehakt und singen laut: »Humba, humba, humba täterä!« Gardemädchen in feschem Blau-Weiß laufen vorbei und rufen »Helau«. Der Musikcorps spielt. Eine Gruppe Verkleideter schwingt im Takt das Tanzbein. Kurzum: eine Riesengaudi.

So war das Prinzenpaarwecken in Niedernberg (Kreis Miltenberg) im Jahr 1982. Die bunten Szenen sind damals mit einer Kamera gefilmt worden. So kann man auch jetzt noch auf Band sehen, wie das geweckte Prinzenpaar am Fenster des eigenen Hauses die gut gelaunten Narren unten begrüßt und wie Prinz Fred sich ein Schnäpschen genehmigt.

Archiv des NCV

Dass dieser Videoschatz nicht verloren geht, ist Othmar Morczinczyk zu verdanken. Er digitalisiert alte Aufnahmen aus dem Archiv des Niedernberger Carnevalvereins (NCV). Er kann so einiges darüber erzählen, wie sich die »Honischer Fasenacht« im Laufe der Zeit gewandelt hat. Generell findet er: »Das Unbekümmerte ist verloren gegangen.«

Fasching 1982: Aufnahmen des Prinzenpaarweckens und Schlüsselübergabe im Kreis Miltenberg

Der 53-Jährige weiß, wovon er spricht. Er ist Vorsitzender des NCV und Kreisnarrenpräsident. Als solcher vertritt er einen Verbund von Karnevalsvereinen aus der Region Miltenberg. Im zarten Alter von zehn Jahren trat er das erste Mal als Büttenredner auf. Wenn man es also auf den Punkt bringen möchte: Morczinczyk ist »Vollblut-Fastnachter«. So bezeichnet er sich auch selbst.

Zur Tradition des Prinzenpaarweckens weiß er so einiges zu erzählen. Das erste Mal sei so etwas in den 1960ern gemacht worden. Ganz wichtig: »Wir waren der Vorreiter.« Ortschaften wie Mömlingen oder Leidersbach-Roßbach hätten erst später damit angefangen. »Das Ganze ist aus einer Bierlaune heraus entstanden«, erzählt der Niedernberger. Der damalige Prinz hatte die Angst geäußert, am Rosenmontag zu verschlafen. Der Vorstand Rudi Klug organisierte deswegen über Nacht den Musikzug. Der tauchte frühs um halb acht beim Prinzen auf, um ihn mit lauter Musik zu wecken. Als Gegenleistung brachte der Geweckte Gurken, Presssack und Hausmacher nach draußen – was er eben so daheim hatte.

Daraus entwickelte sich eine Tradition, die bis heute besteht. Mittlerweile gibt es für die Meute, die das Paar weckt – und das bis dahin tatsächlich noch im Schlafanzug im Bett liegt – Freibier und heißen Apfelwein. Außerdem wird Tee für die Kinder ausgeschenkt und Schmalzbrot und Kuchen verteilt. Danach geht es zum Rathaus, wo der Bürgermeister das Prinzenpaar begrüßt.

Kreisnarrenpräsident Othmar Morczinczyk Fotograf: Björn Friedrich Bildunterschrift 2023-01-20 --> Othmar Morczinczyk ist Vorsitzender des Niedernberger Carnevalvereins und Kreisnarrenpräsident. Als solcher vertritt er über 1000 Narren im nördlichen Landkreis Miltenberg. Foto: Björn Friedrich

Andere Bräuche sind verloren gegangen. So etwa die »Hanswurschte«. Das waren Gruppierungen und Vereine, die sich in der Faschingszeit mit Masken als Clowns verkleideten. Sie holten sich beim Metzger eine Saublase, die sie auf den Boden hauten, um ordentlich Lärm zu machen. Auch eine Peitsche ließen sie knallen. »Die sind uns Kindern hinterher gerannt und haben uns das Fürchten gelernt«, erinnert sich der Narr und lacht. »Wir hatten richtig Angst.« Um Mitternacht kamen dann die Masken runter. Erst dann sah man, wer eigentlich dahinter steckte.

Kreppel umsonst

Auch die »Hanswurschte« wurden in Niedernberg gut bewirtet. Morczinczyk berichtet von Bauernhöfen, die den Tisch bereiteten mit Eiern mit Speck. Auch die anderen Niedernberger bekamen an Rosenmontagen in der Bäckerei Kreppel umsonst oder konnten beim Metzger ein paar Gratis-Würstchen abstauben. »Aber das ist ausgeartet«, bedauert Morczinczyk. »Die Jugendlichen haben das übertrieben und so ist das gestorben.«

Besonders wehmütig erinnert er sich an die 70er und 80er Jahre. Da habe es jeden Abend Musik in der Schulturnhalle gegeben. »Es war brechend voll – obwohl die Leute am nächsten Tag arbeiten mussten. Das gibt es nicht mehr.« Auch der »weltbekannte« Lumpenball am Faschingsfreitag ist Geschichte. Dorthin ging man verkleidet als Lump. Die Besucher rissen dann neckischerweise an der Kleidung. Er wisse von Jungs, die bei Minusgraden in der Unterhose über die Schleuse heimgelaufen seien, sagt Morczinczyk.

Am Faschingsdienstag um Mitternacht wurde zudem die Fastnacht beerdigt – mit einem echten Holzsarg, der ins Lokal »Mainaussicht« getragen wurde. Ein Narr spielte den Pfarrer und hielt eine Ansprache. »Es gibt Anekdoten, dass sich einer reingelegt hat.« Heutzutage gibt es noch einen Kehraus im Pfarrheim, bei dem das Prinzenpaar verabschiedet wird.

Ideengeber für die Region

In jeder Saison fanden früher gleich zweimal Schlafanzugbälle statt. Auch hier sei man Ideengeber für die Region gewesen. Bei den Partys kamen so viele Leute, dass die ersten hinten schon wieder zum Notausgang rausgeschoben wurden. Den Schlafanzugball gibt es bis heute, allerdings nur noch einmal im Jahr. Laut dem 53-Jährigen gibt es auch nicht mehr so große Cliquen, die teils 40, 50 Eintrittskarten auf einmal kauften. »Heute geht das tröpfchenweise.«

In den 70ern und 80ern sei die Schulturnhalle bei Prunksitzungen so voll gewesen, dass man kaum schunkeln konnte. »Jetzt in der großen Halle verliert man sich fast«, bedauert der Kreisnarrenpräsident. Er ist traurig, dass sich vieles gewandelt hat. »Aber man kann die Zeit nicht mehr zurückholen.«

Es ist jedoch bei Weitem nicht alles schlechter geworden. Eine Prunksitzung sei jüngst gut verlaufen, es seien 700 Besucher gekommen. Und Morczinczyk blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Der NCV habe aktuell Wartelisten für die Garden und bald schon würden Jüngere den Vorsitz des Vereins übernehmen. »Von Generation zu Generation wird die Fasenacht zelebriert – anders, aber das muss nicht schlechter sein.«

So sah die Prinzengarde des NCV im Jahr 2018 aus.

Julie Hofmann