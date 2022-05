Zydeco Annie & Swamp Cats begeistern in Kleinwallstädter Zehntscheune

Band überzeugt mit großer Bandbreite an Songs, facettenreicher Instrumentierung und viel Spielfreude

Kleinwallstadt Sonntag, 22.05.2022 - 14:26 Uhr

Songs, die vie­le Emo­tio­nen trans­por­tier­ten, da­bei in ih­rer Aus­rich­tung von schwung­voll-tanz­bar bis ge­tra­gen-ge­fühl­voll da­her­ka­men und gleich­zei­tig von ei­ner en­ga­gier­ten Band vor­ge­tra­gen wur­den: Das Kon­zert von Zy­de­co An­nie & Swamp Cats am Frei­ta­g­a­bend in der Zehnt­scheu­ne war ein ein tol­ler Er­folg. Die Grup­pe schaff­te es mit­zu­rei­ßen und auf gan­zer Li­nie zu über­zeu­gen.