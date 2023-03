Zwölf Jugendliche aus Israel dokumentieren im Kleinheubacher Wald Inschriften auf alten Grabsteinen

Spurensuche auf jüdischem Friedhof

Kleinheubach 16.03.2023 - 14:18 Uhr 2 Min.

Inschriften werden mit Hilfe von Oded Zingher (links) ins Neuhebräische übersetzt.

Die Gruppe besteht aus Elft- und Zwölftklässlern des Rabin-Gymnasiums in Kafar Saba, das in der Nähe von Tel Aviv liegt. Sie kamen im Rahmen eines Projekts in den Landkreis Miltenberg. Organisiert wurde der einwöchige Besuch vom Heimat- und Geschichtsverein Kleinheubach und vom Verein »Jüdisches Leben in Unterfranken - biografische Datenbank«, dessen Vorsitzender Oded Zingher bereits Kontakte zum Gymnasium hatte.

Hilfe bei Suche nach Vorfahren

Die Aufgabe der Jugendlichen besteht darin, die Grabsteine zu fotografieren, ihre althebräischen Inschriften digital zu erfassen und ins Neuhebräische zu übersetzen. Dies sei Teil ihrer Abschlussarbeit, erklären die Schüler Lilad und Omir, als sie vor einem Grab im neueren Teil des Friedhofs knien und in ein Handy den Grabsteintext eingeben.

Noee säubert einen Grabstein, um die Inschrift zu lesen.

Alle gesammelten Informationen werden in die Datenbank des Vereins Jüdisches Leben in Unterfranken übertragen. Sie können dazu beitragen, dass Juden in aller Welt nachvollziehen können, wo ihre Vorfahren begraben liegen, und Stammbäume vervollständigen. »Wenn wir auch nur einer Person helfen, ist das gut«, sagt Omir. Eine Mitschülerin meint, die Arbeit sei sehr bedeutungsvoll für sie. Im gegenüberliegenden, älteren Teil des Friedhofs zeigen zwei andere Schülerinnen auf ihrem Handy die Karte des Bereichs. Sie wurde zuvor mithilfe einer Drohnen-Aufnahme des Kleinheubacher Heimat- und Geschichtsvereins erstellt. Darauf sind zahlreiche rote Punkte zu sehen. Jeder Punkt markiert die Lage eines Grabes auf dem Friedhof und wurde bereits im Unterricht in Israel mit einer individuellen Kombination aus Buchstaben und Ziffern beschriftet.

Drei israelische Schüler säubern einen relativ neuen Grabstein von 1934.

Geografie-Lehrerin Sigal Ostreicher hat die Schülergruppe zusammen mit einer Informatik-Lehrerin begleitet. Sie berichtet, ihr Kurs habe sich zur Vorbereitung mit der digitalen Anwendung zum Kartografieren, »Geographic Information System« (GIS) genannt, auseinandergesetzt. Nun müssten die Schüler aus dem Informatik- und dem Geografie-Kurs im Projekt zusammenarbeiten. »Teamarbeit ist eine wichtige Fähigkeit, die sie nicht im Unterricht, aber hier lernen«, so Lehrerin Ostreicher.

Mit Bürste und Lampe

Die Aktion bringt auch Herausforderungen mit sich. Lilad meint, er könne zwar weitestgehend die Schriftzeichen lesen, allerdings verstehe er die Wörter und entsprechend den Inhalt der Grabsteintexte oft nicht. Seine Mitschülerin Naama steht vor einer anderen Schwierigkeit. Auf einem Grabstein ihrer Gruppe lassen sich aufgrund des Alters und Verschmutzung die Schriftzeichen kaum noch erkennen. Bürsten und Taschenlampen sollen Abhilfe schaffen. »Wir mögen die Herausforderung«, kommentiert Mitschüler Roee.

Die israelische Schülerin Noa überträgt die Inschrift im Grabstein in die App auf ihrem Handy

Kommen die Jugendlichen mit der Übersetzung überhaupt nicht mehr weiter, rufen sie Oded Zingher zu Hilfe. Er versteht Althebräisch und witzelt: »Die haben null Ahnung, die Jugend.« Der gebürtige Israeli, der heute teils in Aschaffenburg lebt, hat in der Vergangenheit mit seinem Verein auch schon einen Austausch der israelischen Schule mit dem Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg zur Verlegung von Stolpersteinen in die Wege geleitet. Als er von dem Wunsch der Kleinheubacher hörte, den Friedhof zu dokumentieren, stellte er den Kontakt zu Lehrerin Sigal Ostreicher her.

Dankbar für Gastfreundschaft

Der ursprüngliche Termin der Aktion 2020 wurde von der Corona-Pandemie durchkreuzt. Als die Entscheidung stand, den Besuch dieses Jahr nachzuholen, erklärten sich die Gastfamilien wieder bereit, die Besucher aus Israel zu beherbergen. »Sie treten uns mit unglaublicher Gastfreundschaft entgegen«, ist Sigal Ostreicher begeistert.

Den israelischen Schülern hat unter anderem der Ausflug nach Würzburg gemeinsam mit Jugendlichen vom Johannes-Butzbach-Gymnasium aus Miltenberg gefallen. Als kleine kulturelle Gegenleistung veranstalteten die israelischen Besucher eine Zeremonie, die typisch für den jüdischen Ruhetag Schabbat ist.

Hintergrund: Jüdische Gräber in Unterfranken Auf dem Kleinheubacher Judenfriedhof liege nur ein Bruchteil von mehr als 30.000 jüdischen Gräbern in Unterfranken, erklärt Riccardo Altieri. Er ist Leiter des Johannah-Stahl-Zentrums für jüdi-sche Geschichte und Kultur in Unterfranken, das die Aktion ebenfalls unterstützt. Altieri betont, jeder Grabstein stehe wegen seiner hebräischen Inschrift unter Denkmalschutz.