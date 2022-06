Zwölf Jahre an der Spitze der Kreisstadt

Nachruf: Altbürgermeister Anton Vogel gestorben

Miltenberg 23.06.2022 - 14:59 Uhr 1 Min.

In Erscheinung getreten in Anton Vogel in den vergangenen Jahren kaum mehr. Nicht nur wegen seines hohen Alters. Seinen altersbedingten Rückzug aus dem Amt hatte er auch mit einem weitgehenden Rückzug aus der Stadtpolitik und der Öffentlichkeit verbunden. Aus dem Altenteil mitmischen, das wollte der Jurist und Beamte nicht.

1978 war Vogel Kandidat der Miltenberger Wahlgemeinschaft zu Bürgermeister gewählt worden und hatte es nach dem Wechsel aus dem Landratsamt an die Rathausspitze nicht leicht. Seine Amtsführung stand in der Kritik: Er informiere den Stadtrat schlecht, hieß es, er agiere in zu großen Freiräumen am Gremium vorbei, er sei ein »Zögerer und Zauderer«.

Vogel selbst sah sich nicht so. »Mir ist das Zusammenleben der Menschen wichtiger als das räumliche Ausgreifen einer Gemeinde«, erklärte er in einem Interview 1994. Deswegen war es ihm wichtig, in Sozialwesen, Bildung und Kultur zu investieren, nicht in große Bauerfolge.

Städtepartnerschaft begründet

Vogel setzte seine Prioritäten in anderen Politikfeldern: In seiner Amtszeit sanierte die Stadt das Alte Rathaus und die Domkellerei, begann die Sanierung von Stadtmuseum und Mildenburg und öffnete die Alte Volksschule für die Bürger. Außerdem war Anton Vogel Mitbegründer der Städtepartnerschaft mit dem französischen Arnouville.

Außerhalb seiner amtlich definierten Aufgaben machte Vogel auch mit anderen Dingen von sich reden: Für Verdienste um die Kirchenmusik erhielt er die St. Bruno-Medaille. Orgelspielen war ein Hobby, bei dem Anton Vogel ausspannen konnte. Ein »echter« Miltenberg war er selbst als Bürgermeister der Kreisstadt nicht geworden. Seinen Wohnsitz hatte er in Bürgstadt, wo er sich nach seinem Wechsel ins Miltenberger Landratsamt 1958 niedergelassen hatte.

bDie Trauerfeier für Altbürgermeister Vogel findet am Dienstag, 28 Juni in der Pfarrkirche in Bürgstadt. statt. Das Requiem beginnt im 14.30 Uhr, die Beerdigung folgt um 15.30 Uhr.

