Zwischen Ideologien, Kaufsucht und Besinnlichkeit

Heinz Linduschka über die Geschichte des Adventskalenders - Flötenmusik von Annemarie Schlosser

Miltenberg 13.12.2022 - 12:02 Uhr 1 Min.

14-jährigen Annemarie Schlosser mit ihrer Querflöte und Heinz Linduschka

Whisky- und XXL-Kalender

Anlass für Linduschka, sich mit dem Thema zu beschäftigen, waren einige skurrile Erscheinungen, die auch in der Bücherei für Erstaunen sorgten: »Whiskykalender Platin mit 24 Fläschchen à 0,02 Liter Inhalt zum Preis von 2500 Euro, ein ›Schnäppchen‹«, so Linduschka, zumindest im Vergleich mit dem XXL-Modell, das ein Schweizer in England für umgerechnet neun Millionen Euro kaufte - ein Kalender gefüllt mit Diamanten, Uhren und einem Luxusauto.

Die knapp 200-jährige Geschichte der Kalender in Deutschland begann laut Linduschka ganz bescheiden: Johann Hinrich Wichern, der Leiter des Knabenrettungshauses »Rauhes Haus« bei Hamburg lässt die Jungen an einem Adventsleuchter täglich ein neues Licht anzünden, um deren Fragen, wann endlich Weihnachten sei, nicht immer wieder beantworten zu müssen.

Deutscher Exportschlager

Bis heute sind Adventskalender attraktiv geblieben und wurden zu einem deutschen Exportschlager - in all den unterschiedlichen Formen vom traditionellen Schokoladenkalender über Kalender als Werbeträger bis zu den neuerdings besonders beliebten DIY-Kalendern (do-it-yourself), berichtete Linduschka weiter. Offenbar sind Adventskalender autoritären und vor allem totalitären Systemen ein Dorn im Auge, vor allem wenn sie die christliche Botschaft mit Engeln, Krippen und ähnlichen Motiven zeigen. Die Nationalsozialisten propagierten das »Lichtkind« und die Wintersonnenwende statt des Christkinds und statt Adventskalender gab es die NSDAP-Hefte »Vorweihnachten« mit Bastelanweisungen etwa für einen »Stammbaum« und Spielen wie »Wir bauen uns einen Schneebunker«.

Nach 1945 feierten Adventskalender Wiederauferstehung in allen vier Besatzungszonen. In der späteren DDR gab es aber bald staatliche Eingriffe: Christliche Motive waren nicht erwünscht, wurden über Anweisungen und gezielte Papierzuteilungen relativ schnell von Szenen aus der sozialistischen Arbeitswelt oder von Landschaftsaufnahmen verdrängt.

Heute ist das Angebot an Adventskalendern schier grenzenlos. Der eigentliche Sinn von »Advent«, das Sich-Besinnen auf die Geburt, die Menschwerdung Christi, spiele oft überhaupt keine Rolle mehr, so Linduschkas Fazit.

Ein Zeichen der Hoffnung

Die Veranstaltung wurde von der 14-jährigen Annemarie Schlosser mit ihrer Querflöte stimmungsvoll und ausdrucksstark umrahmt. Zum Abschluss gab Linduschka den Zuhörern einen Ratschlag mit auf den Weg: »Die Vergangenheit und die Traditionen sollte man kennen, beim Verlust liebgewordener Rituale und Gewohnheiten aber nicht gleich den Untergang der Kultur oder gar der Menschlichkeit an die Wand malen. Es ist wohl auch da wie beim Adventskalender: Man darf hoffen, dass immer wieder eine neue Tür aufgeht.«

Nachzulesen ist die Geschichte des Adventskalenders in Deutschland im Dezemberheft des »Spessart«.

