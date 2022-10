Nachhaltige Ernährung im Kreis Miltenberg: Bei Barbara und Stefan Speth gibt's das ganze Rind

Zwerchfell, Herz und Pansen statt Lende

Großheubach 21.10.2022 - 12:59 Uhr 3 Min.

Alles vom eigenen Rind - die Fleischtheke des Frankenhofs.

Stephan Speth tut's, und hat noch einen alternativen Vorschlag für den Genuss dieses hochwertigen Lebensmittels. Er empfiehlt gegrilltes Knochenmark mit Pilzragout und Ciabatta.

Der 40-jährige Großheubacher ist kein Koch, sondern Landwirt, Rindfleischerzeuger - und Metzger. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara hatte er die Idee für ein besonderes Angebot: ein Fleisch-Tasting - ein Menü mit fünf Gängen aus besonderen Stücken des Rinds. Die Idee dahinter ist jedoch keine Völlerei für Steak-Junkies, sondern hat vielmehr mit nachhaltiger Landwirtschaft und bewusster Ernährung zu tun.

Von der Nase bis zum Schwanz

From nose to tail - von der Nase bis zum Schwanz heißt ein Kochtrend, der allerdings nur eine Rückbesinnung ist. Nach der Schlachtung das ganze Tier zu verwerten, war über Jahrhunderte selbstverständlich. Doch diese traditionelle Fertigkeit ist durch die zunehmende Industrialisierung der Erzeugung und Verarbeitung von Rind, Schwein und Geflügel verloren gegangen. In der Gastronomie und auch im Privathaushalt kommen meist nur noch die Edelteile - Filet, Steak, Kotelett - in die Pfanne.

Barbara und Stefan Speth haben 2019 begonnen, ihre Rinder direkt zu vermarkten, um die wirtschaftliche Grundlage ihres kleinen Nebenerwerbsbetriebs auf dem Klotzenhof bei Großheubach zu sichern. Den Hof hatten sie erst 2016 von Stefans Bruder übernommen. »Unsere Berufs- und Lebensplanung war eigentlich eine andere«, sagt Barbara Speth, »aber wir wollten Hof und Familientradition erhalten.« Jetzt wird einmal im Monat ein Rind geschlachtet, von Metzgermeister Stefan Speth zerlegt und verarbeitet.

Der »Beefhammer« - ein Special Cut aus der Rinderwade.

Wenn das Fleisch drei Wochen gereift und die Würste fertig sind, öffnet der Hofladen für einen Tag. Der Verkaufsraum ist winzig, die Stammkundschaft inzwischen zahlreich - die Kunden stehen dann schon mal auf der Straße Schlange. Nach der Übernahme hatte das Paar die neue Aufgabe mit viel Energie angepackt. Barbara Speth, die ursprünglich einen kaufmännischen Beruf erlernt hatte, absolvierte die Ausbildung zur staatliche geprüften Hauswirtschafterin und ist gerade auf dem Weg zu Meisterin. Ihr Mann drückte ebenfalls noch einmal berufsbegleitend die Schulbank und ist inzwischen auch Landwirt. In seinem ersten Beruf bildete er sich auf der Fleischerschule in Augsburg zum Fleischsommelier weiter. Ihren Betrieb richten sie gerade auf ökologische Vorgaben der Europäischen Union aus. Die zweijährige Umstellungsphase ist bald abgeschlossen, das Biosiegel dürfen sie dann ab dem kommenden Frühjahr führen.

Zwei bis zweieinhalb Jahre zieht Stefan Speth seine Jungtiere - eine Kreuzung aus Fleckvieh und blonden Aquitaine-Rindern - groß. »Auf der Weide und nicht »in dunklen Ställen« wie es auf der Homepage des Frankenhofs heißt. Zur nachhaltigen Landwirtschaft gehört für ihn auch die Nutzung des ganzen Tiers. »Wenn wir nach den Schlachttagen fertig sind, ist buchstäblich nichts mehr übrig«, sagt Barbara Speth.

Gegrillte Markknochen mit Pilzragout und Kräutern.

Meisterprojekt

Doch dass alles verarbeitet wurde, heißt ja nicht zwangsläufig, dass alles auch Abnehmer findet. »From nose to tail« auch den Kunden zu vermitteln, ist deshalb ihr Meisterprojekt, bei dem es darum geht wieder in Erinnerung zu rufen, dass auch Kutteln, Innereien oder Zunge Delikatessen sind.

Das Fleisch-Tasting, bei dem sie - zubereitet vom Großheubacher Koch Volker Engelhardt - ungewohnte Stücke auf die Teller brachten, war ein erster erfolgreicher Versuch zur Bewusstseinsbildung. Neben dem gegrillten Markknochen hatte Fleischsommelier Stephan Speth zwei Special Cuts ausgewählt: Das Skirt-Steak stammt aus dem Zwerchfell. Das kommt in Deutschland wenn überhaupt gekocht als Kronfleisch auf den Teller, eignete sich aber hervorragend zum Kurzbraten oder Grillen. Und der »Beef-Hammer«, ein Stück Wade mit herausragenden Knochen, ist nicht nur spektakulär anzusehen, sondern auch geschmacklich der Hammer.

Man müsse aber kein Kochprofi sein, um mal etwas anderes zu braten als Steaks, sagt Barbara Speth. Special Cuts und Beratung für die Zubereitung gebe nicht nur bei ihrem Mann, sondern in vielen Handwerksmetzgereien. Und inzwischen tauchen auch in der einen oder andren Kochsendung »alte« Rezepte mit fast vergessenen Delikatessen auf.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Wer isst denn so was? Kutteln: Kamen schon bei den alten Römern ins Tongeschirr. Der Rindermagen (Pansen) ist in Baden-Württemberg immer noch ein beliebtes Traditionsgericht. Herz: Die Größe des Rinderherzens erlaubt, es in Scheiben zu schneiden und kurz zu braten. Es eignet sich aber auch gut als Ragout. Saum- oder Kronfleisch: Das Zwerchfell wird als Suppenfleisch oder als Gulasch gekocht. Grillenthusiasten schwärmen vom Skirt-Steak mit seinen kräftigen Fasern. Lunge: Hatten früher bayerische und österreichische Gasthöfe als Hascheesoße unter dem Namen »Lüngerl« auf der Karte. Backe: Geschmort in Rotwein oder als Curry eine echte Delikatesse. Das Fleisch zergeht buchstäblich auf der Zunge. (kü)