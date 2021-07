Zweite Runde »Bikes & Kultur« in Großheubach mit Fools Garden

Auch Stefanie Hertel und ihre Tochter sind mit dabei

Die Gruppe "More Than Words" - Johanna Mross (links), Lanny Lanner und Stefanie Hertel - bieten bei der Event-Reihe "Bikes & Kultur" Country-Rock-Pop.

Fünf hochkarätige Veranstaltungen stehen im August an, wobei wieder auf eine breite Bandbreite geachtet wurde. Bei einem Vor-Ort-Termin mit unserem Medienhaus zeigten Betty Repp und Andreas Löffelad das großzügige Festivalgelände im »Auweg 25« und erläuterten einige Details zu den bevorstehenden Shows.

Den Start der zweiten Runde »Bikes & Kultur« markiert die schwedische Hardrockband Thundermother (5. August, 20 Uhr). Das aktuelle Album »Heat Wave«, welches im Juli 2020 veröffentlicht wurde, erreichte im vergangenen Jahr international tolle Chartplatzierungen, unter anderem Platz Sechs in Deutschland.

Weiter geht es dann mit »More Than Words« (8. August, 19 Uhr), das sind Stefanie Hertel, Lanny Lanner und und Hertels Tochter Johanna Mross. »Mit modernem Country-Rock-Pop singt sich die Familienband seit nunmehr zwei Jahren in die Herzen der Fans«, steht in der Presseinfo.

Fools Garden (14. August, 20 Uhr) werden dann das dritte Konzert der Reihe spielen. Die 1991 gegründete Band landete Mitte der 1990er mit »Lemon Tree« einen riesengroßen Hit, ihre Musik ist international bekannt. Wer einen Vorgeschmack möchte: Fools Garden treten an diesem Samstag, 24. Juli, in der TV-Sendung »Gottschalks große 90er-Show« (20.15 Uhr, ZDF) auf.

Als nächstes dann werden Voltbeat (20. August, 20 Uhr) - angekündigt als Europas erfolgreichste Volbeat-Tribute-Band - die »Bikes & Kultur«-Bühne rocken. Sie haben es sich, so heißt es, zur Aufgabe gemacht, die energiegeladene Show ihrer Vorbilder aus Dänemark mit einem authentischen Live-Sound von der Bühne ins Publikum zu transportieren - das möchte die Band mit der von Volbeat bekannten Mischung aus Heavy Metal, Rock'N'Roll, Punkrock, Country und Blues auch in Großheubach erreichen.

Den Abschluss der fünf Konzerte bildet die Abba-Tribute-Band Agnetha's Affair (21. August, 20 Uhr), welche aus einer der erfolgreichsten und bekanntesten Coverbands des schwedischen Quartetts - Abba alive - hervorging. Mit den weltbekannten Hits von Abba wollen die Mitglieder von Agnetha's Affair auch in Großheubach für viel Stimmung sorgen.

Mit Stefanie Hertel und Fools Garden lesen Sie demnächst auch Interviews in unserer Zeitung und auf https://www.main-echo.de

Tickets gibt es bei Repp's Nudelfabrik, Harley Davidson Village in Hettstadt, in den Main-Echo-Geschäftsstellen sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und e an der Abendkasse. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn

