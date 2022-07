Open-Air-Sommer: Zwei Tage lang großartige Musik auf dem Beavers-Gelände in Erlenbach

Tributebands Bounce und AB/CD liefern zahlreiche Klassiker

Erlenbach a.Main 18.07.2022 - 12:42 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Samstag rockte die AC/DC-Coverband AB/CD das Open Air-Gelände des Clubs. Der diesjährige Open Air-Sommer des Erlenbacher Musikclubs Beavers startete am Wochenende mit zwei tollen Konzerten: Am Freitag sorgte die Bon Jovi-Tributeband Bounce mit feinen Interpretationen von zahlreichen Hits für eine tolle Stimmung. Michael Stroisch. Gerd Martin. Jacqueline Seitz. Tamara Kempf. Björn Weidauer.

Von Beginn an legten sich Bounce-Sänger Oliver Henrich, Gitarrist Jens Rösel, Johannes E. Brunn an Keyboards und Piano, Bassist Tommylare und Drummer Olav Quick mächtig ins Zeug, waren spür- und hörbar daran interessiert, ihrem Publikum eine tolle Show zu bieten. Mit Erfolg: Es kamen zahlreiche Fans vor die Bühne. Zu hören gab es unter anderem Klassiker wie »You give love a bad name«, »Have a nice day«, »Keep the faith« und »Always«. Nicht nur die Interaktion mit den Besuchern vor der Bühne, sondern auch die der Musiker untereinander stimmte.

Große Bühnenerfahrung

Ähnlich gute Startbedingungen in Sachen Stimmung und Ambiente hatten dann AB/CD am Samstag. Unter den Gästen waren im Vergleich zum Samstag sowohl neue Gesichter, es gab aber auch solche, welche schon am Vorabend mit dabei waren. 2020 feierte die Band ihr 20-jähriges Bestehen. Die damit verbundene Bühnenerfahrung und das Gespür dafür, was die Fans hören wollen, brachte die Gruppe mit auf die Erlenbacher Open-Air-Bühne.

Auch die Musiker von AB/CD hatten von Sekunde Eins an dank ihres immens energiegeladenen Auftretens die Gunst der Zuschauer auf ihrer Seite. Was AB/CD neben dem musikalischen Können noch auszeichnet, ist ihre »Doppelspitze« in Sachen Gesang. Mit Paul McGilley und Stefan Schweser haben sie gleich zwei Mitglieder, welche je nach Stück diesen Part übernehmen. Damit kann die Gruppe sowohl Songs aus der Ära des früheren AC/DC-Sängers Bon Scott als auch des aktuellen, Brian Johnson, adäquat umsetzen. Beide Sänger trafen souverän das Timbre der einzelnen Nummern, von denen es unter anderem »Rock or bust« oder »Hard as a rock« gab.

Die Gitarristen Andy Kirchner und Dimi Deeds, Bassist Bernhard Heyder und Drummer Wahrmut Sobainsky sorgten für ein felsenfestes musikalisches Fundament, wobei vor allem Deeds eine atemberaubende Show bot. Die Tatsache, dass sich sowohl Bounce als auch AB/CD bereits am früheren Clubstandort in Miltenberg und/oder bei Konzerten und Events unter dem Beavers-Banner in und an wechselnden Locations eine treue Fanschar erspielt haben, machte sich ebenfalls beim Open Air-Wochenende bezahlt.

Weitere Konzerte

Der Open-Air-Sommer findet an diesem Mittwoch, 20. Juli, mit der Veranstaltung Rudel-Sing-Sang (Einlass 19 Uhr/Beginn 20 Uhr) seine Fortsetzung. Am Freitag, 22. Juli, steht dann das Event »Disco Sound goes Rock« an (Einlass 19 Uhr/Beginn 20.30 Uhr). Am Samstag, 23. Juli, erwartet die Besucher mit dem Auftritt der kanadischen Rockgröße Saga (Einlass 19 Uhr/Beginn 20.30 Uhr) ein ganz besonderes Konzert.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Das sagen die Besucher zum Beavers-Open-Air-Sommer Björn Weidauer (Künstlername »John Crackhead« von der aus der Region stammenden Band Bourbon Bastards, dieses Mal privat als Besucher im Beavers), 38, Rück-Schippach, Besucher von Bounce: »Das Open-Air ist sehr schön umgesetzt, mit den ganzen Verkaufsständen - es ist einfach alles gut hier, so wie man es vom Beavers gewohnt ist. In der Band spielen Top-Musiker, der Bassist beispielsweise liefert super Basslines ab. Bounce spielen als Band insgesamt generell gut, verbreiten eine super Stimmung und die Leute machen mit!«Tamara Kempf, 44, Rüdenau, Besucherin von Bounce: »Wir mit unserer Clique sehen Bounce bestimmt schon um das zehnte Mal herum, haben auch schon immer alten Beavers in Miltenberg die Konzerte der Gruppe besucht. Die Stimmung hier ist super, das Flair auch - das Ganze hat was. Meiner Meinung nach ist hier in Erlenbach auch das Einzugsgebiet größer als früher am Miltenberger Club-Standort, und entsprechend viele Besucher sind hier. Heute ist eine lockere Stimmung, die Leute gehen gut mit.«Jacqueline Seitz, 33, Miltenberg, Besucherin von AB/CD: »Ein Besuch hier lohnt sich immer, das Programm vom Beavers ist so bunt wie mein Musikgeschmack. Und auch kulinarisch lassen sie sich immer wieder etwas einfallen: Heute beispielsweise der Rösti, der ist fantastisch!«Gerd Martin, 58, Erlenbach, Besucher von AB/CD: »Ich finde es prima, dass Christoph (Beavers-Betreiber; d. Red.) und sein Team den Club nach der schweren Lockdown-Zeit jetzt weiterführen können. Es ist ein absolutes Highlight für Erlenbach und die Region. Die Band ist wieder mal super, unwahrscheinlich nahe am Original! Ich wünsche dem Beavers weiterhin alles Gute und viel Erfolg!«Michael Stroisch, 51, Besucher von AB/CD: »Es lohnt sich wirklich, hier zu sein - das hätte ich nicht erwartet, dass solch eine Stimmung aufkommt! Die Band bringt die Lieder so rüber, wie es sein soll. Ich finde es einfach gut!«