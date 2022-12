Zwei Millionen Euro fehlen im Kreishaushalt 2023

Neckar-Odenwald-Kreis 14.12.2022

Nachtfahrtraining für Kinder mit dem Fahrrad wie diese im Jahr 2019 von der damaligen Verkehrswacht Buchen wird die neu gegründete Verkehrswacht Neckar-Odenwald weiterhin anbieten.

Kommunales: Der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises hat bei seiner Sitzung am Mittwoch in Aglasterhausen die Haushaltssatzung 2023 verabschiedet. Vor allem der stetig steigende Teilhaushalt »Jugend und Soziales« bereitet den Kreisräten Sorgen. Die Sprecher der Fraktionen im Kreistag sehen wegen »multipler Krisen« schwierige wirtschaftliche Zeiten auf den Landkreis zukommen. Nach der einstimmig beschlossenen Haushaltssatzung rechnet der Landkreis mit einem Defizit für 2023 in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Dies will er aus den Rücklagen finanzieren. Der Sozialhaushalt allein macht mehr als die Hälfte des Kreisetats aus.

Umwelt: Der Gemeinderat der Stadt Buchen hat einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage »Kleinhansenhöhe« bei Rinschheim aufzustellen. Wie Bürgermeister Roland Burger erläuterte, plane man einen Solarpark mit einer Aufstellungsfläche von 18,2 Hektar nordöstlich von Rinschheim. Die benötigte Gesamtfläche wird etwa 22 Hektar betragen. Betreiber des Parks ist die »EE Bürgerenergie Buchen GmbH & Co. KG«, die die Stadt Buchen gemeinsam mit dem Unternehmen »Zeag Energie AG« aus Heilbronn gegründet hat.

Das Gelände soll über eine Ackerwertzahl von 31,5 verfügen. Damit handelt es sich um Boden von niedriger Qualität. Die Anlage soll 22 Millionen Kilowattstunden an Strom im Jahr produzieren. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von 9500 Haushalten. Die Anlage soll von Blühstreifen und einem Blendschutz umgeben sein, so dass sie von der Wohnbebauung nicht einsehbar ist. Nach Informationen des Bürgermeisters sollen sich zu einem späteren Zeitpunkt Bürger über eine noch zu gründende Bürgerenergiegenossenschaft finanziell an dem »Solarpark Kleinhansenhöhe« beteiligen können.

Verkehr: Die beiden Verkehrswachten Buchen und Mosbach haben sich zur Verkehrswacht Neckar-Odenwald zusammengeschlossen. Die bisherigen Verkehrswachten befinden sich derzeit im Auflösungsprozess. Die neu gegründete gemeinsame Verkehrswacht wird das operative Geschäft im Januar aufnehmen. Partner der Verkehrswacht Neckar-Odenwald sind der Neckar-Odenwald-Kreis, alle Gemeinden im Landkreis, die Polizei, der Verein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, Schulen, Vereine und Firmen.

Martin Bernhard