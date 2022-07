Zwei Landkreise wollen Brensbacher Schlachthof erhalten

Bevölkerungsschwund im Odenwaldkreis prognostiziert - Energiegenossenschaft zahlt 1,5 Prozent Dividende

Odenwaldkreis 07.07.2022 - 15:28 Uhr 3 Min.

Die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Odenwald wollen gemeinsam die Mehrheit am Schlachthof Brensbach übernehmen und damit dessen Zukunft sichern. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Zu zweit: Die Zukunft des letzten Schlachthofs im südhessischen Raum scheint gesichert zu sein. Nachdem bereits der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg jüngst einen Grundsatzbeschluss zum Erwerb von mehr Geschäftsanteilen an der Schlachthof Bauträger GmbH mit Sitz in Brensbach getroffen hat, will der Odenwaldkreis nachziehen. Beide Landkreise hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, gemeinsam die Mehrheit der Gesellschaftsanteile erwerben zu wollen, um die Immobilie langfristig sicherstellen zu können.

Für den Betrieb selbst ist eine eigene Gesellschaft verantwortlich, die die Immobilie von der Bauträgergesellschaft gepachtet hat. Mit dem Grundsatzbeschluss auf Odenwälder Seite wollte Landrat Frank Matiaske (SPD) bis zur regulären Sitzung des Kreistags im September warten. Die Oppositionsparteien im Kreis CDU und Bündnis 90/Grüne sahen dies anders und erzwangen mit einem gemeinsamen Antrag die Einberufung einer Sondersitzung, die am Montag, 18. Juli, stattfinden wird. Neben dem Schlachthof werden auch andere Themen wie Gigabitausbau und zwei Anträge an den Jugendhilfeausschuss behandelt.

Für die CDU hält deren Fraktionsvorsitzender Harald Buschmann (Erbach) der Regierungskoalition aus SPD, ÜWG und FDP vor, den jetzt anstehenden Schritt vor einem Jahr noch abgelehnt zu haben. Es sei die CDU gewesen, die angesichts der »zersplitterten Eigentumslage« einen dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt habe.

In der Sache einig, wollte Matiaske mit der Entscheidung im Kreistag deswegen warten, bis »wir darüber Bescheid gewusst hätten, welche Mitgesellschafter bereit sind, ihre Anteile kostenfrei zu übergeben«, heißt es dazu in einer Mitteilung. Immerhin handle es sich dabei um zehn Kommunen und 40 privatrechtliche Gesellschaften und Privatpersonen, die erst angeschrieben werden müssten. Bis zur Sitzung am 18. Juli sei nicht zu ermitteln, wie die künftige Gesellschafterstruktur aussieht. Zum Zeitpunkt des Beschlusses werde der Kreistag daher nicht wissen, »wie hoch der Anteil des Odenwaldkreises an künftigen Investitionen sein wird«, so Matiaske. Beide Landkreise zusammen halten derzeit rund 28 Prozent der Gesellschafteranteile.

Gesellschaftlich: Die Bevölkerungsentwicklung für den Odenwaldkreis hat gegenüber dem Vorjahr um 199 Menschen zugelegt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts (Wiesbaden) waren zum 31. Dezember 2021 im Kreisgebiet 96.953 Personen gemeldet; 49.042 weiblichen und 47 911 männlichen Geschlechts. Zum Jahresende 2020 zählte der Odenwaldkreis 96.754 und ein Jahr davor 96.703 Einwohner. Mit 16.078 Einwohnern (2020: 15.970) hat Michelstadt seinen Platz als größte Stadt behaupten können vor der Kreisstadt Erbach, in der 13.818 (13.813) Personen gemeldet waren. In Höchst lebten zum Stichtag 10.165 (10.209), in Breuberg 7584 (7496) und in Lützelbach 6831 (6834) Menschen.

Langfristig geht das Landesamt von einem deutlichen Bevölkerungsschwund aus. In der Bevölkerungsvorausberechnung für das Jahr 2040 nimmt der Odenwaldkreis unter den 14 Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Darmstadt mit großem Abstand den letzten Platz ein. Mit 85.382 Einwohnern wird dem kleinsten Landkreis Hessens ein Rückgang von 11,8 Prozent gegenüber 2018 vorausgesagt. Im Landesvergleich hat der Odenwaldkreis gegenüber früheren Berechnungen an Boden gewinnen können. Tritt die Voraussage ein, wird der Vogelsbergkreis bei einem Schwund von 23,0 Prozent an verbleibenden Einwohnerzahlen hinter den Odenwaldkreis zurückfallen. Kräftiger mit Verlusten rechnen müssen auch mit jeweils 13,8 Prozent die ebenfalls mittelhessischen Landkreise Limburg-Weilburg und Lahn-Dill. Zweistellige Zuwachsraten werden den Großstädten Frankfurt, Darmstadt und Offenbach vorausgesagt.

Gemeinschaftlich: Nach zwei rein virtuellen Generalversammlungen in den beiden zurückliegenden Jahren hat die Energiegenossenschaft Odenwald ihre Mitglieder wieder in das »Haus der Energie« in Erbach eingeladen. Durch die Versammlung, an der 178 Mitglieder teilgenommen haben, führte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Heusel. Vorstandsvorsitzender Christian Breunig zog für das zurückliegende Jahr eine positive Bilanz, die allerdings von einem schwachen »Sonnenjahr« geprägt sei. Im Geschäftsfeld regenerative Energien setzt die EGO fast ausschließlich auf Photovoltaik, die zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Ertragsrückgang von 8,8 Prozent sei dem vergleichsweisen schwachen Sonnenjahr geschuldet, stellte Vorstand Thomas Mergenthaler vor. Davon unbeeinflusst wird die EGO, wie schon in den Vorjahren, mit einem bis auf eine Gegenstimme gefassten Beschluss ihren Mitgliedern auf gezeichnete Geschäftsanteile eine Dividende von 1,5 Prozent auszahlen. Mergenthaler gab die installierte PV-Leistung mit circa 7,5 Megawatt an.

Pro Jahr werden darüber rund 8,5 Millionen Kilowattstunden erzeugt, womit rund 2800 Haushalte versorgt werden können. In Folge der enormen Energiekostensteigerungen und -verknappungen auf dem Gasmarkt habe die private Nachfrage nach »der PV-Anlage auf dem eigenen Dach« kräftig zugelegt, so Mergenthaler weiter.

Breunig zur Bilanz: »Der Eigenkapitalanteil liegt mit 34,3 Prozent der Bilanzsumme auf einem guten stabilen Niveau.« Bei einem leichten Rückgang der Bilanzsumme von 46,0 Millionen auf 44,5 Millionen Euro konnte der Jahresüberschuss einschließlich des Gewinnvortrags von 772.000 auf 802.000 Euro gesteigert werden. Die Umsatzerlöse lagen bei 4,8 (5,2) Millionen Euro. Seit Gründung der EGO wurden über 1,5 Millionen Euro Ergebnisrücklagen gebildet.

