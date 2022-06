Zwei Kleinwallstädter gehen mit Bembel Express "Bruno" auf Tour

"The Baltic Sea Circle"-Rallye mit Ziel Nordkap

Kleinwallstadt 13.06.2022 - 15:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sebastian Zahn (vorne) und Sebastian Wolf freuen sich schon, mit ihrem Bruno, dem Bembel-Express auf Reisen zu gehen. Am Samstag, 18. Juni geht es von Hamburg los. Unverzichtbares Gepäck: Der Grill - zusammengebaut hat er die Größe eines Laptops. Wolf wird diesen Grill während der Reise wohl oft auspacken Ein Auszug aus dem Roadbook von 2019. Der Streckenverlauf für 2022 wird ähnlich sein.

Nur mit Kompass und Karte

Diese spezielle Rallye ist ein Abenteuertrip, bei dem es auch mehrere Aufgaben zu lösen gilt. Bei der Rundfahrt geht es in der Hauptsache darum, ohne GPS und ohne Navigationsgerät, nur mit Kompass und Landkarte rund 7500 Kilometer in 16 Tagen abzufahren. Dabei müssen sie durch zehn Länder hindurch. Und sie müssen Spenden - mindestens 750 Euro - für einen guten Zweck sammeln. Der Erlös, so Sebastian Wolf, geht diesmal an die Deutsche Epilepsievereinigung.

Sebastian Wolf kennt dieses Abenteuer schon. Er war bereits 2019 dabei gewesen. Damals fuhren Felix Klotz und sein Vater Christoph Klotz aus Mömlingen mit. Und schon damals war der Audi namens »Bruno, der Bembel Express« dabei. Jedes Auto oder Team hat einen Start-Namen und eine Nummer. Damals waren sie die Startnummer 48, heuer fahren sie mit der 285 los.

Sebastian Wolf erinnert sich noch gut: »Das Auto hat die ganze Tour über gehalten. Es lief wie eine Eins und hat uns nicht im Stich gelassen. Als ich zuhause war, fuhr ich in die Waschanlage. Auf dem Nachhauseweg ist dann die Kraftstoffleitung gerissen. Ich habe es kaum glauben können. Unterwegs passiert nichts und daheim vor der Haustüre bleibt er dann liegen.«

Als Wolf 2019 heimkam, wurde das Auto generalüberholt, fast so wie zuvor, als er das Auto für die erste Rallye fertiggemacht hat. Ein Bild auf seinem Handy zeigt, dass das Auto komplett »nackt« war. Wolf hatte alle Innenteile aus- und später wieder eingebaut.

Eigentlich wollte er ja schon 2020 wieder starten, aber in diesem und auch das Jahr darauf wurde die Baltic Sea Circle wegen der Pandemie abgesagt. »Ehrlich gesagt, hat mir das in die Karten gespielt, dass es zwei Jahre nicht stattgefunden hat«, gesteht Wolf. »Zuhause habe ich so viel machen müssen, mit der Pause habe ich das dann gut hinbekommen.«

Optimierter Mini-Grill

Wolf weiß genau, was er einpacken und was er weglassen muss. Zuviel überflüssiges Gepäck belastet nur. Es gibt eine Liste, die die zwei Sebastians miteinander abgestimmt haben. Durch die Erfahrung der vergangenen Reise hat Wolf bereits vieles optimiert. Ganz stolz ist er auf einen Mini-Grill, der zusammengelegt das Maß eines Laptops hat. »Das massive Teil ist in nur wenigen Handgriffen aufgebaut und es funktioniert. Einfach toll«, so Wolf.

Sein Kumpel Sebastian Zahn weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Er vertraut seinem Kindergartenfreund blind und er war ganz angetan von Sebastians Erzählungen der vergangenen Reise. Der Elektrotechniker freut sich auf jeden Fall sehr und ist schon ganz hibbelig. In 2019 ging es übrigens durch Russland zurück. »Das wird in diesem Jahr nicht sein. Wir werden sehen, welche Route wir nehmen können«, so der 37-Jährige. Auch eine Aufgabe, die die zwei bewältigen müssen ist ein Roadbook, also ein Reisetagebuch zu führen. Wo sich die zwei aufhalten und wie es ihnen ergeht, kann täglich auf ihrer Facebookseite »Bruno der Bembel Express« nachgelesen werden.

Anja Keilbach

Hintergrund: Baltic Sea Circle Rallye Die Baltic Sea Circle Rallye ist eine Rallye mit Oldtimern. Die Fahrzeuge sollten mindestens 20 Jahre alt sein. Das erfüllt Sebastian Wolf locker mit seinem Audi A 90 Typ 89Q, 2,3 E Quattro. Er ist Baujahr 1987. Die Rallye, die nach zweijähriger Coronapause wieder startet, führt ab Samstag, 18. Juni, in 16 Tagen durch Dänemark, Schweden und Norwegen zum Nordkap und über Finnland nach Helsinki, vermutlich durch das Baltikum und Polen zurück nach Deutschland. Beim ersten Mal führte die Strecke noch über Murmansk und St. Petersburg, aber das lassen sie diesesmal sein. Bei der Ralley legen die Teilnehmer rund 7500 Kilometer ohne GPS und ohne Navigationssystem zurück. Autobahnen dürfen sie auch nicht benutzen. Die Teilnehmer sollten Spendengelder in Höhe von 750 Euro sammeln, das ist die Grundidee des Veranstalters »Superlative Adventure Club«, Hamburg. anke